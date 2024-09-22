Актори "Друзів" після смерті Меттью Перрі серйозно занепокоєні станом одного зі своїх колег

Після трагічного відходжу з життя Перрі, актор став відлюдькуватим і уникає будь-якого спілкування.

Зірки серіалу "Друзі" після смерті виконавця однієї з головних ролей, актора Меттью Перрі, занепокоєні станом свого іншого колеги.

Мова йде про Метта Леблана, який втілив на екранах Джої Тріббіані. Як розповіло джерело виданню In Touch Weekly, зірки стрічки забили на сполох після того, як до Мережі потрапили нещодавні знімки артиста. На фото Леблан мав доволі скуйовджений вигляд. Однак зірки "Друзів" забили на сполох не через зовнішність актора.

Як говорить джерело, Леблан неабияк хвилювався через смерть Перрі. Після трагедії актор почав уникати публіки, став відлюдькуватим та практично припинив виходити на зв'язок.

Метт Леблан / Фото: Associated Press

"Ніхто не соромить Метта і не звинувачує його в непристойному способі життя. Це не те, що тут відбувається. Однак, що турбує Джен (Еністон – прим. ред.) і всю команду Central Perk, так це те, що він зараз такий відлюдник, і вони майже нічого не чують про нього з місяця в місяць", - говорить інсайдер.

Зазначається, що після трагедії Леблан підтримував зв'язок з колегами за серіалом, а згодом просто припинив спілкування. Актора знають як доволі життєрадісного чоловіка, а зараз, очевидно, він має проблеми з емоційним станом. Утім, зірки "Друзів" намагатимуться покращити ситуацію та протягнуть руку допомоги.

Метт Леблан / Фото: Associated Press

"Раніше він був таким життєрадісним, щасливим хлопцем, але зараз він ніби почувається не гідним перебувати в їхній компанії. Джен, Кортні, Ліза і Девід - усі хочуть повернути його до себе та змусити знову усміхатися. Нещодавня трагедія навчила їх усіх, наскільки коротким і дорогоцінним є життя", - додає інсайдер.

Зазначимо, Метт Леблан, Девід Швіммер, Ліза Кудров, Кортні Кокс, Дженніфер Еністон та Меттью Перрі грали шестірку друзів у культовому серіалі "Друзі". У жовтні минулого року виконавець однієї з головних ролей помер. Бездиханне тіло Меттью Перрі знайшли у джакузі його власного будинку. Причиною смерті стало передозування кетаміном. Вважалося, що це був нещасний випадок. Однак нещодавно суд розкрив нові деталі розслідування смерті актора і назвав імена можливих причетних до цього.

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