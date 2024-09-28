Актори "Гаррі Поттера", які зіграли Рона, Герміону та Гаррі відреагували на смерть Меггі Сміт

Головні герої кіновсесвіту "Гаррі Поттера" відреагували на втрату легендарної акторки Меггі Сміт, яка зіграла роль професорки Мінерви Макґонеґел.

Як відомо, 89-річної зірки не стало 27 вересня. На сумну звістку одразу відреагувало низка зірок, які працювали з Меггі на одному знімальному майданчику "Гаррі Поттера". Зокрема, Емма Вотсон (Герміона), Деніель Редкліфф (Гаррі), Руперт Грінт (Рон Візлі), Том Фелтон (Драко Мелфой) і Бонні Райт (Джіні Візлі) пригадали найяскравіші спогади зі знаменитою світовою акторкою, яка пішла з життя.

Деніель Редкліфф

"Вона була обдарована потужним інтелектом, гострим язиком, могла злякати і зачарувати в одну мить і була, як всі скажуть, надзвичайно смішна... Завжди буду вважати, що мені надзвичайно пощастило, що я зміг з нею працювати на одному знімальному майданчику. Слово "легенда" вживається надто часто, але якщо воно стосується когось з нашої галузі, то воно стосується саме її. Дякую, Меггі", - написав головний герой Поттеріани.

Зірки "Гаррі Поттера" про Меггі Сміт

Емма Вотсон

"Коли я була молодшою, я навіть не знала про легенду Меггі – жінку, з якою мені пощастило ділити простір. Тільки коли я стала дорослою, до мене прийшло усвідомлення, що я ділила майданчик з істинним визначенням величі. Вона була справжньою, чесною, веселою та розсудливою. Меггі, було так багато чоловіків-професорів, і, дякувати Богу, ви стояли на своєму. Дякую за вашу доброту. Я буду сумувати за вами", - звернулася до покійної акторки Емма.

Зірки "Гаррі Поттера" про Меггі Сміт

Руперт Грінт

"Серце розбилося вщент, коли з’явилися новини про Меггі. Вона була такою особливою, завжди веселою і завжди доброю. Я відчуваю себе неймовірно щасливим, що ділив з нею знімання, і особливо поталанило розділити з нею танець. Я буду сумувати за вами, Меггі. Посилаю всю свою любов її родині. Руперт", - підписав архівний кадр актор, який зіграв Рона.

Зірки "Гаррі Поттера" про Меггі Сміт

Том Фелтон

"Прокинутися глибоко спустошеним від новин про смерть Меггі. Такої як вона апріорі просто не було. Дякуємо, що наглядали за нами буквально з першого дня. Дякую, що не вигнали мене зі знімального майданчика, коли я не міг перестати хіхікати під час вашого уроку перевтілення. Дякуємо, що показали нам шлях. Піднімаємо палички", - довів до мурах актор, який грав Драко Мелфоя.

Зірки "Гаррі Поттера" про Меггі Сміт

Бонні Райт

"Наш дуже улюблений і шановний голова будинку Гриффіндор. Спільнота Гаррі Поттера буде так сумувати за вами. Моя улюблена сцена з Меггі була, коли ми всі вчилися танцювати для святкового балу. Вона втілила той ідеальний баланс зухвалості та щирою турботи, яку має Макґонеґел. Вона тримала Гриффіндорців на ногах. Мої глибокі співчуття родині Меггі в цей час", - вшанувала пам'ять акторка.

Зірки "Гаррі Поттера" про Меггі Сміт

Нагадаємо, нещодавно редакція сайту ТСН.ua розповідала, що відомо про Меггі Сміт, її блискучу кар'єру та два шлюби й синів.

Померла зірка "Гаррі Поттера" Меггі Сміт

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