Актори із серіалу "Усі жінки - відьми" тоді і зараз: як за 25 років змінилися виконавці головних ролей

Пропонуємо переглянути, що сталося після завершення стрічки з головними акторами.

В далекому 1998 році на екрани вийшла перша серія серіалу "Усі жінки – відьми". Картина неабияк полюбилася глядачам та протрималася вісім сезонів.

Успіх серіалу залежав не лише від сюжету, але й від акторів, які втілили на екранах своїх персонажів.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку про головних акторів стрічки, які полюбилися глядачам. Тож, пропонуємо переглянути, як виконавці головних героїв змінилися за 25 років.

Шеннен Догерті (Прю Галлівел)

Американська акторка зіграла у серіалі найстаршу сестру Галлівел. На момент виходу першої серії знаменитості було лише 27 років.

Шеннен Догерті у ролі Прю Галлівел / Фото: скриншот з відео

Щоправда, Шеннен втілила на екранах свою героїню лише у трьох сезонах з восьми. Далі продюсерам довелося звільнити Догерті. Причиною такого рішення став складний характер зірки та постійні сварки на знімальному майданчик з колегою за серіалом Аліссою Мілано.

Після звільнення з проєкту Шеннен продовжила далі зніматися у стрічках. Однак такої популярності вони вже їй не принесли.

Знакову роль акторка зіграла у серіалі "90210: Нове покоління". Саме цей серіал, який вийшов на екрани 1990 року під назвою "Беверлі-Гіллз, 90210" приніс їй популярність на весь світ. 2008 року Догерті отримала роль у спінофі.

Шеннен Догерті, 2008 рік / Фото: Associated Press

2015 рік для знаменитості став справжнім потрясінням, адже у неї діагностували рак молочної залози. 2015 року знаменитість перенесла мастектомію, згодом курс хімієтерапії та радіотерапію. Однак, хворобу це не допомогло побороти. 2020 року Шеннен зізналась, що рак повернувся, і у неї 4-стадія захворювання.

Шеннен Догерті / Фото: instagram.com/theshando

Саме тяжка хвороба Догерті примирила їх з акторкою Аліссою Мілано. Давня ворожнеча припинилася. Алісса, своєю чергою, підтримала Догерті.

Шеннен Догерті / Фото: Associated Press

В особистому житті акторки теж не все ладналося. Вона була тричі заміжня. Третій шлюб з фотографом Куртом Ісваренком приніс їй щастя. Пара зіграла весілля 2011 року, і нині живе разом. Курт підтримує Шеннен та завжди поруч у найскладніші моменти її життя.

Шеннен Догерті з чоловіком / Фото: Associated Press

Голлі Марі Комбс (Пайпер Галлівел)

Акторка зіграла середню із сестер Галлівел – чародійку Пайпер. На момент виходу першої серії знаменитості було 24 роки. Цікаво, що прийти на проби зірці запропонувала її подруга, Шеннен Догерті. Голлі взяли на роль, і вона знімалась у всіх сезонах серіалу, який приніс їй шалену популярність.

Голлі Марі Комбс у ролі Пайпер Галлівел / Фото: скриншот з відео

Після стрічки "Усі жінки – відьми" в кар'єрі акторки було затишшя. Знаменитість знялась у декількох картинах, але вони вже не мали такого успіху.

Голлі Марі Комбс та Шеннен Догерті / Фото: Associated Press

Окрім акторської кар'єри Голлі зайнялася й продюсуванням. Однак і тут знаменитість не досягла значного успіху. Голлі була продюсеркою чотирьох останніх сезонів серіалу "Усі жінки – відьми", а також проєкту "Господині", "Гола у Венеції" та "Без координат".

Голлі Марі Комбс / Фото: Associated Press

В особисту житті знаменитості теж не завжди все було гаразд. Її першим чоловіком був актор Браян Сміт, та їхні стосунки тривали лише чотири роки.

Під час знімань "Усіх жінок відьом" знаменитість познайомилася з актором Девідом Доногом, який зіграв епізодичну роль. Від нього Голлі народила трьох синів – Артура, Райлі та Келлі. Однак пара розлучилася.

Голлі Марі Комбс із синами / Фото: Associated Press

Нині знаменитість щаслива у шлюбі з ресторатором Майком Раяном, за якого вийшла заміж 2019 року.

Голлі Марі Комбс та Майк Раян / Фото: instagram.com/thehmc

Алісса Мілано (Фібі Галлівел)

Акторка зіграла роль наймолодшої сестри Галлівел – Фібі. Коли вийшла перша серія серіалу, знаменитості було лише 25 років.

Алісса Мілано у ролі Фібі Галлівел / Фото: скриншот з відео

Стрічка "Усі жінки – відьми" принесла знаменитості шалену популярність. Та не лише це. Там вона потоваришувала з Голлі Марі Комбс. Разом з нею вона продюсувала чотири останні сезони серіалу та навіть випустила лінійку жіночої спідньої білизни.

Після завершення картини Алісса майже припинила зніматися у фільмах. Мілано з'явилася у декількох серіалах, кліпах та знімалася в рекламі.

Алісса Мілано / Фото: Associated Press

Нині знаменитість зникла з радарів шоубізнесу. Натомість Алісса активно займається благодійністю та навіть є послом доброї волі "Дитячого фонду ООН" від США.

Алісса Мілано / Фото: Associated Press

В особистому житті Мілано нині все гаразд. Вона щаслива у стосунках зі спортивним агентом Девідом Багліарі. Разом вони виховують сина та доньку.

Алісса Мілано з чоловіком Девідом Бугліарі / Фото: Associated Press

Роуз МакГавен (Пейдж Меттьюс)

У серіал акторка прийшла на заміну Шеннен Догерті. На екранах вона втілила зведену сестру Фібі та Пайпер - Пейдж Меттьюс. Знаменитість з'явилася у четвертому сезоні, і на момент виходу першої серії їй було 28 років.

Роуз МакГавен у ролі Пейдж Меттьюс / Фото: скриншот з відео

Популярність акторці приніс саме серіал "Усі жінки – відьми". Після цього знаменитість знімалась у таких стрічках, як "Грайндгаус", "Планета страху", "Частини тіла" та інших.

Однак автомобільна аварія 2007 року поставила її кар'єру на паузу. Акторка проходила тривалий курс реабілітації та навіть зверталася за допомогою до пластичних хірургів, аби ті відновили їй обличчя.

Роуз МакГавен / Фото: Associated Press

Після цього знаменитість грала у стрічках та навіть була режисеркою. Однак про неї згадували в основному через скандали. Зокрема, скандальний роман зі співаком Мериліном Менсоном, який породив чимало пліток. МакГавен першою заговорила про секс-домагання Гарві Вайнштейна.

Роуз МакГавен та Мерилін Менсон / Фото: Associated Press

Також 2017 року акторку підозрювали у вживанні та зберіганні наркотичних речовин. Того ж таки року її заарештували та згодом відпустили під заставу. Сама ж Роуз все заперечувала.

До речі, знаменитість приїжджала до України. Влітку 2019 року вона відвідала "Одеський кінофестиваль".

В особистому житті акторки теж не складалися стосунки. Вона була лише раз у шлюбі з художником Дейві Дітейлом. Дітей Роуз теж немає.

Роуз МакГавен / Фото: Associated Press

Браян Краузе (Лео Ваєт)

У серіалі актор зіграв Лео Ваєта – янгола та чоловіка Пайпер. На момент виходу першої серії серіалу йому було 29 років.

Браян Краузе у ролі Лео Ваєта / Фото: скриншот з відео

Саме стрічка "Усі жінки – відьми" принесла актору неабияку популярність. Однак, після завершення знімань Браян більше не мав знакових ролей у кіно.

Протягом 10 років Краузе мав проблеми з алкоголем. Ходили чутки, що залежність виникла через незатребуваність у кар'єрному плані.

Браян Краузе / Фото: Associated Press

Актор був одружений лише раз, однак шлюб не витримав перевірки на міцність. У Браяна також є дорослий син Джейман, який народився 1996 року.

Джуліан Макмаган (Коул Тернер)

Американський актор у серіалі зіграв роль демона Коула Тернера, який згодом став чоловіком Фібі. Персонаж Джуліана з'явився у третьому сезоні, на момент виходу першої серії актору було 32 роки.

Джуліан Макмаган у ролі Коула Тернера / Фото: скриншот з відео

Знаменитість мав знакову роль у серіалі "Частини тіла", грав у фільмах про "Фантастичну четвірку", спінофі "Серіал ФБР: Найбільш розшукувані злочинці".

Джуліан Макмаган / Фото: Associated Press

Актор був тричі одружений. Першою його дружиною стала співачка Данні Міноуг, другою – Брук Бернс, яка народила йому доньку Медісон. Третью дружиною Джуліана, з якою він щасливий у шлюбі, стала Келлі Паньягуа.

Доріан Ґреґорі (поліцейський Дерріл Моріс)

Актор зіграв у серіалі роль поліцейського та одного з найближчих друзів сім'ї Галлівел - Дерріла Моріса. На момент виходу першої серії знаменитості було 27 років.

Доріан Ґреґорі у ролі Дерріла Моріса / Фото: скриншот з відео

До "Усіх жінок відьом" Доріан мав епізодичні ролі у кінокартинах. Саме серіал приніс йому шалену популярність. Однак нині знаменитість мало знімається в кіно. Останнім його тривалим проєктом був серіал "Агенти Щ.И.Т.".

Нині ж актор займається благодійністю, говорить про важливість допомагати людям з цукровим діабетом та бере участь у проєкті, який бореться зі СНІДом.

Доріан Ґреґорі / Фото: Getty Images

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