Актори серіалу "Моя улюблена Страшко" прокоментували чутки про їхній роман

Актори серіалу "Моя улюблена Страшко" прокоментували чутки про їхній роман

Також артисти розповіли, як почуваються після завершення знімань.

Навколо україномовної драмеді "Моя улюблена Страшко", яка виходить на телеканалі 1+1 з понеділка по четвер о 20:45, не вщухають обговорення у Мережі.

Юзери припускають, що між виконавцями головних ролей Іриною Поплавською (роль Насті Глушко) та Олександром Соколовим (роль Макса Бондаренка) є почуття і поза знімальним майданчиком.

Актори прийшли у студію "Сніданку з 1+1", де розповіли, як почуваються після завершення знімань та відповіли на провокаційне запитання – чи є між ними романтичні стосунки у реальному житті.

Пара обмінялася поглядами та Іра ще більше підігріла чутки.

"Я можу лише сказати, що щастя любить тишу", - заінтригувала глядачів акторка.

Ірина Поплавська / пресслужба каналу "1+1"

Також артисти зізналися, що до кінця ще не усвідомили те, що знімання серіалу завершилися.

"Зараз відчувається певна інерція. Коли ти вісім місяців проводиш на знімальному майданчику, постійно зібраний, готовий до роботи, а потім ритм змінюється, і потрібен час, щоб звикнути та адаптуватися до нового графіку", - прокоментував Олександр Соколов.

Також актор на підтримку флешмобу #красивасерцем відверто розповів, що у школі терпів цькування однокласників.

Олександр Соколов / пресслужба каналу "1+1"

"Довгий час я приходив до школи, і в мене однокласники відбирали бутерброди, які мама давала мені. Це вже стало певною традицією – кожного ранку відкривав портфель та віддавав їжу. Звичайно, були й інші ситуації", - поділився Олександр.

Нагадаємо, в україномовному серіалі "Моя улюблена Страшко" розповідається історія внутрішньої трансформації сором’язливої розумниці Насті Глушко. Також підіймаються теми булінгу, мобінгу, харасменту, сексизму, об’єктивації, сприйняття себе.

Актори Ірина Поплавська і Олександр Соколов розповіли про зйомки в серіалі "Моя улюблена Страшко"

Нагадаємо, нещодавно актор серіалу "Моя улюблена Страшко" Кияшко поділився, як знімали картину. Також артист розповів про свого яскравого персонажа.

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