Актори Стрельніков та Литвиненко вперше розповіли про своє весілля: "Треба навчитися жити разом"

Українські актори Вікторія Литвиненко та Сергій Стрельніков, які в серіалі "Лікарка за покликанням" зіграли сімейну пару, відверто розповіли про особисте життя.

Подружжя дало інтерв'ю виданню Viva! Зокрема, вони вперше розповіли, яким було їхнє весілля. Виявилося, що пара не квапилася йти під вінець. Закохані мають доволі емоційні характери, тож придивлялися одне до одного.

"Весілля не одразу зіграли, бо з такими характерами, як у нас, треба навчитися жити разом", - говорить Стрельніков.

Сергій Стрельніков та Вікторія Литвиненко / Фото: viva.ua

Врешті, актор таки освідчився своїй колезі. Як пригадує Литвиненко, весілля було невелике. Молодята розділили цей день у колі найближчих та найрідніших. Та, як говорить акторка, вона була неабияк щасливою. Ба більше, коли Вікторія згадує про весілля, то залюбки б повторно вийшла заміж за Сергія.

"У нас було невелике весілля, і кожного разу, як його згадую, мені хочеться знову вийти заміж за Сергія. Це був класний і щасливий день нашого життя", - зізнається Вікторія.

До речі, була на весіллі закоханих родзинка. До вівтаря акторка йшла під мелодію, яку награвали на волинці. Це була ініціатива Стрельнікова, який полюбляє все шотландське.

Сергій Стрельніков та Вікторія Литвиненко / Фото: viva.ua

"Коли я забирав Вікторію з салону краси, і ми мали їхати на локацію, де відбувалося весілля, я зустрів чоловіка, який грав на волинці. Одразу вирішив, що Вікторія має йти до вівтаря під звуки шотландської волинки. Бо мені подобається все шотландське", - ділиться актор.

Також подружжя зізналось, чи ревнує одне одного. За словами закоханих, вони не дають приводів для таких емоцій. Утім, Стрельніков таки може приревнувати дружину. Актор пригадав, як Вікторії одного разу подарували чималий букет троянд, то він тоді не стримався та проявив емоції. Натомість Стрельніков говорить, що дружині таких приводів для ревнощів не дає.

Сергій Стрельніков та Вікторія Литвиненко / Фото: viva.ua

"Ми не даємо приводів. Ми за чесність. Якщо я розумію, що моя дружина може подобатися іншим чоловікам, бо Вікторія дуже красива, я не можу до цього ставитися дуже спокійно. Тому так, звісно, що я ревнивий... Коли подарували троянди, то, пам’ятаю, що нервувався сильно з цього приводу. Приходжу додому і бачу великий букет троянд. Троянд рівно стільки, скільки їй років. І я причепився до дружини – звідки в тебе ці троянди? Пам'ятаю, як завівся через це. Своєю чергою я намагаюся своїй дружині не давати приводу ревнувати", - говорить актор.

Не пропустіть прем'єру серіалу "Лікарка за покликанням" від 14 жовтня о 20:00 на "1+1 Україна".

Нагадаємо, нещодавно співак Позитив зізнався, що таємно одружився. Понад рік тому артист повів під вінець танцівницю Юлію Сахневич.

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