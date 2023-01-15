Актори "Венздей" в гримі та без: який вигляд мають зірки серіалу в реальному житті

Хтось з акторів взагалі не змінився, а когось зовсім не впізнати.

Американський серіал "Венздей" після виходу на екрани став неабияк популярним та за короткий проміжок часу набрав рекордну кількість переглядів.

Тим часом актори стрічки вмить прокинулися відомими. Зірки серіалу завоювали прихильність публіки не лише чудовою акторською грою, а й зовнішнім виглядом. Хтось з акторів майже не змінився, а когось загримували настільки, що в реальному житті артиста зовсім не впізнати.

Редакція сайту TСН.ua пропонує переглянути, який вигляд мають актори із нашумілого серіалу "Венздей" у сценічному гримі та без нього.

Дженна Ортега (Венздей Аддамс)

У серіалі акторка відіграє роль похмурої, байдужої, беземоційної Венздей Аддамс, яка полюбляє все чорне та похмуре.

Дженна Ортега у ролі Венздей Аддамс

У реальному житті Дженна Ортега кардинально відрізняється від своєї героїні за серіалом. Акторка, на відміну від Венздей, має коричневе волосся, а не повністю чорне. Знаменитість залюбки позує на червоних хідниках у різноманітних сукнях. На знімках Дженна часто усміхнена та приваблює своєю щирою усмішкою.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Емма Маєрс (Енід Сінклер)

У серіалі Емма зіграла роль Енід Сінклер – подругу Венздей. Героїня Маєрс полюбляє все рожеве, має біляве волосся та навіть два пофарбовані пасма у рожевий та синій кольори.

Емма Маєрс у ролі Енід Сінклер

У реальному житті акторка не така прихильниця рожевого кольору. Знаменитість має коротке волосся, але коричневе.

Емма Маєрс / Фото: instagram.com/ememyers

Щоправда, Еммі, схоже, сподобалося, який вона мала вигляд, коли була білявкою. Тож, нині акторка трішки висвітлила колір волосся.

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Персі Гайнс Вайт (Ксав'є Торп)

У серіалі Персі зіграв одного з учнів школи "Невермор", який закоханий у Венздей. Персонаж актора має довге коричневе волосся, яке у нього зазвичай зав'язане у хвостик.

Персі Гайнс Вайт у ролі Ксав'є Торпа

У реальному житті Персі теж останнім часом має довге волосся, яке він, ймовірно відростив для ролі у серіалі. Утім, зазвичай у нього коротка стрижка. Також Персі експериментує з кольором волосся.

Персі Гайнс Вайт / Фото: Associated Press

Крістіна Річчі (Мерилін Торнхілл)

У серіалу акторка зіграла роль однієї зі вчительок школи "Невермор" Мерилін Торнхілл, яка приховує чимало таємниць. Вона мала руде волосся, яскраво одягалася та носила окуляри.

Крістіна Річчі у ролі Мерилін Торнхілл

У реальному житті Крістіна брюнетка з коротким волоссям. Також акторка робить собі інший макіяж та не одягає окуляри.

Крістіна Річчі / Фото: Associated Press

До речі, у серіалі Річчі довелося мати справу з рослинами, особливо кімнатними, які ростуть у горщику. Однак у реальному житті акторка боїться таких рослин, адже на них збирається багато пилу.

Крістіна Річчі у ролі Мерилін Торнхілл

Кетрін Зета-Джонс (Мортіша Аддамс)

Мама Венздей – Мортіша Аддамс – постає перед глядачами ефектною брюнеткою, яка просто зачаровує своєю зовнішністю. У Мортіші довге пряме чорне волосся, яскравий макіяж, але у темних кольорах. Також Аддамс одягає чорні довгі сукні, які підкреслюють фігуру.

Кетрін Зета-Джонс у ролі Мортіші Аддамс

У реальному житті акторка має темно-коричне хвилясте волосся. Кетрін часто теж одягає довгі сукні, але не завжди чорні. Знаменитість полюбляє яскравий макіяж, але в теплих кольорах.

Кетрін Зета-Джонс / Фото: Associated Press

Луїс Гузман (Гомес Аддамс)

Актор у серіалі грає роль батька Венздей – Гомеса Аддамса. У нього специфічна зачіска, а також коротенькі вуса.

Луїс Гузман у ролі Гомеса Аддамса

У реальному житті Луїс не надто зовні відрізняється від свого персонажа. Щоправда, у нього інша зачіска з легкою сивиною та немає вус, а натомість є борода.

Луїс Гузман / Фото: Associated Press

Фред Армісен (дядько Фестер)

Актор у серіалі відіграв роль кримінального дядька Венздей – Фестера Аддамса. Герой Фреда має занадто світлий колір обличчя, неначе на нього ніколи не попадали сонячні промені. Також Фестер голомозий і в нього величезні синці під очима.

Фред Армісен у ролі Фестера Аддамса

Тим часом у реальному житті актор кардинально відрізняється від свого персонажа. У Фреда не коротке волосся, він носить окуляри та костюми. І, звісно ж, в актора в реальному житті не такий білий колір шкіри.

Фред Армісен / Фото: Associated Press

Джордж Бурча (дворецький Ларч)

Актор у серіалу зіграв похмурого дворецького сімейки Аддамс. У стрічці у Джорджа була роль другого плану, тож він майже не з'являвся на екрані. Та, попри це, він полюбився глядачам.

Дворецький з серіалу "Венздей" Джордж Бурча / Фото: instagram.com/george_burcea

Ще більш популярним Бурча став після того, як у Мережі показали, який він вигляд має без сценічного гриму. Актор просто шокував своєю зовнішністю. У реальному житті Джордж нереальний красень.

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