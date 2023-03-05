Актори, які кардинально змінилися задля ролі: Бейл схуд на 30 кіло, а Терон набрала 23

Професія актора неабияк складна. Голлівудські знаменитості знають це як ніхто інший. Задля омріяної ролі у кіно актори наважуються на шалені вчинки.

Зокрема, місяцями готуються, переймають характери персонажів та відтворюють їх зовнішність. Часом, аби втілити на екрані того чи іншого героя, акторам доводиться наважуватися на серйозні перевтілення. Зокрема, різко худнути чи набирати вагу, змінювати зачіску та багато чого іншого.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про голлівудських акторів, які задля ролі у кіно змінювалися до невпізнанності.

Крістіан Бейл ("Машиніст")

Голлівудський актор 2004 року зіграв у фільмі "Машиніст" головну роль. За сюжетом його персонаж не спить вже цілий рік, нічого не їсть та перетворився на подобу живого скелета. Крістіану для знімань у стрічці треба було мати відповідну фізичну форму. Хоч Бейл і важив тоді близько 81 кіло та мав мускулисту масу, однак від ролі відмовлятися не став.

Крістіан Бейл / Фото: Getty Images

Крістіану за чотири місяці вдалося схуднути на понад 30 кіло. На початок знімань "Машиніста" Бейл, зріст якого становить 183 см, важив трішки більше 50 кіло. Як зізнався актор, коли він готувався до ролі, то майже нічого взагалі не їв. Тим часом відчуття голоду Крістіан запивав водою.

Крістіан Бейл у фільмі "Машиніст" / Фото: скриншот з відео

Утім, набрати знову вагу актор зумів досить швидко, адже після стрічки "Машиніст", він зіграв роль Бетмена, де його персонаж повинен мати мускулисту масу та відповідну вагу. Бейлу вдалося набрати всього за декілька місяців потрібну фізичну форму. Він займався тренуваннями у залі, а також кардинально змінив свій раціон. Якщо раніше знаменитість їв мінімальну кількість калорій, то згодом максимальну.

Крістіан Бейл у фільмі у фільмі "Бетмен" / Фото: скриншот з відео

Джаред Лето ("Розділ 27")

Американський актор зіграв у фільмі, який вийшов 2007 року, роль вбивці музиканта Джона Леннона – Марка Девіда Чемпена. Задля того, аби втілити на екрані фанатичного персонажа, Джареду довелося набрати 30 кіло.

Джаред Лето / Фото: Associated Press

Лето, аби набрати вагу, їв багато калорійної їжі. Зокрема, у раціоні актора було чимало морозива та піци. Також знаменитість спеціально не спав вночі, адже безсоння порушує обмін речовин. Утім, такі експерименти Джареда виявилися марними. Стрічку не оцінили критики, а здоров'я актора похитнулося. У нього почала розвиватися подагра (захворювання суглобів, яке виникає через відкладення кристалів сечової кислоти), актор був близький до ожиріння, а обмін речовин порушився.

Джаред Лето у фільмі "Розділ 27" / Фото: скриншот з відео

Знаменитості знадобився рік, аби повернути свою форму. Артист дотримувався спеціальної дієти, а також займався щодня фітнесом не менше години.

Джаред Лето / Фото: Getty Images

Шарліз Терон ("Монстр")

Американська акторка і стрічці "Монстр" 2003 року зіграла роль серійної вбивці Ейлін Ворнос. Задля знімань у цьому фільмі Шарліз неабияк змінилася, секс-символку був просто не впізнати.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Знаменитість взагалі не користувалася косметикою, носила зубні протези, висвітлила та частково збрила брови, на її обличчя наносили тимчасові татуювання. Також акторці довелося набрати 14 кіло. Шарліз, аби досягти потрібно ваги для ролі у фільмі, їла пончики та чипси.

Шарліз Терон у фільмі "Монстр" / Фото: скриншот з відео

Після знімань у фільмі "Монстр" на акторку чекала нова роль, задля якої їй потрібно було схуднути за місяць. Тому Шарліз підібрала собі сувору дієту, а також акторка декілька годин на день тренувалася у спортзалі.

До речі, 2018 року акторка зіграла головну роль у фільмі "Таллі", задля якої вона набрала 23 кіло. Зірка набрала вагу всього за три місяці, адже їла чимало калорійної їжі. Знаменитість навіть прокидалася посеред ночі, аби з'їсти тарілку макаронів із сиром.

Шарліз Терон у фільмі "Таллі" / Фото: скриншот з відео

Однак схуднути знаменитості було вже не так легко. Задля того, аби скинути зайві 23 кіло, Терон знадобився рік. Вона дотримувалася суворої дієти, а також чимало часу проводила у спортзалі.

Шарліз Терон / Фото: Associated Press

Наталі Портман ("Чорний лебідь")

Американська акторка зіграла 2010 року роль одержимої балерини. Знаменитість мала струнку фігуру, але задля ролі їй довелося схуднути. Пів року акторка займалася тренуваннями, які тривали вісім годин.

Наталі Портман / Фото: Associated Press

Також Наталі дотримувалася суворої дієти. Неабиякими зусиллями Портман схудла на 12 кіло, і її вага становила всього 43 кілограми. Утім, її старання не були марними. За роль у стрічці Наталі нагородили "Оскаром".

Наталі Портман у фільмі "Чорний лебідь" / Фото: скриншот з відео

Брендан Фрейзер ("Кит")

Американський актор у фільмі 2022 року зіграв роль чоловіка на ім'я Чарлі, який набрав 270 кіло на тлі втрати коханця. Утім, актор задля знімань у кінокартині "Кит" дійсно набрав 272 кіло.

Брендан Фрейзер у фільмі "Кит"

Утім, до ролі у фільмі Брендан вже мав зайву вагу. Кіло актор почав набирати після отриманої травми під час знімань "Мумії", а також на тлі стресу.

Брендан Фрейзер / Фото: Associated Press

Меттью Макконагі ("Далласький клуб покупців")

Американський актор зіграв у стрічці "Далласький клуб покупців", прем'єра якої відбулася 2013 року, хворого на СНІД Рона Вудруфа. Задля ролі за п'ять місяців знаменитість схуд з 85 кіло до 61.

Меттью Макконагі / Фото: Associated Press

Актор сидів на спеціальній дієті. Меттью міг з'їсти трішки риби, овочів та яєчних білків, а на десерт – дієтичний пудинг. Також актор пив багато вина.

Меттью Макконагі у фільмі "Далласький клуб покупців" / Фото: скриншот з відео

Енн Гетевей ("Знедолені")

Відома акторка задля ролі повії у стрічці "Знедолені" 2012 року схудла на майже 12 кіло. Знаменитість сиділа на суворій дієті та практикувала голодування. Лише за сім кіло їй вдалося скинути за два тижні. Також акторка зістригла своє довге волосся.

Енн Гетевей / Фото: instagram.com/annehathaway

Енн настільки віддалася своїй ролі, що її старання гідно оцінили кінокритики. Знаменитість отримала "Оскара".

Енн Гетевей у фільмі "Знедолені" / Фото: скриншот з відео

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