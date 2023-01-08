Актори, які загинули на знімальному майданчику: Кевін Сміт упав з висоти, а Брендона Лі застрелили

З акторами під час знімань картин іноді трапляються нещасні випадки, які коштують їм життя.

Акторська професія далеко не найекстремальніша діяльність, утім іноді ця робота може бути по-справжньому небезпечною та ризикованою.

На знімальному майданчику може трапитися нещасний інцидент, який коштуватиме актору життя.

Редакція сайту ТСН.ua підготувала добірку про знаменитостей, які загинули під час роботи над фільмом чи серіалом.

Джон-Ерік Гексам

Актор загинув у віці 26 років під час знімань серіалу "Факт, що приховується". Робота над стрічкою затягувалася, і щоб якось розважитися Гексам жартома приставив до скроні пістолет та вистрілив холостим набоєм. При пострілі із такої близької відстані холостий патрон, який був покритий металом, пошкодив череп актора та спричинив крововилив. Джон-Ерік помер у лікарні. Нещасний випадок трапився 12 жовтня 1984 року.

Джон-Ерік Гексам / Фото: Getty Images

Рой Кіннір

Британський актор трагічно загинув, коли працював у фільмі "Повернення мушкетерів". 19 вересня 1988 року під час знімань однієї зі сцен Рой упав з коня та отримав серйозний перелом тазу. Кінніра терміново госпіталізували до лікарні. Однак наступного ж дня він помер від інфаркту.

Рой Кіннір / Фото: Getty Images

Брендон Лі

Популярний американський актор та син легендарного майстра бойових мистецтв Брюса Лі – Брендон Лі – загинув у віці 28 років під час знімань фільму "Ворон". Смерть знаменитості була випадковою. За сюжетом картини герой Брендона рятував наречену від злочинців. Персонаж актора Майкла Массі мав стріляти холостими набоями у Лі-молодшого. Утім, члени знімальної групи не помітили застряглу у стволі заглушку. Під час пострілу холостий набій став бойовим.

У результаті куля влучила у живіт Брендона та застрягла у хребті. Актора терміново відвезли до лікарні, та за 12 годин він помер. Нещасний інцидент трапився 31 березня 1993 року.

Брендон Лі / Фото: Associated Press

Кевін Сміт

Популярного актора, який прославився завдяки ролі бога війни Ареса у серіалі "Ксена – королева воїнів", не стало 15 лютого 2002 року. Знаменитість під час знімань фільму "Доблесні воїни 2: Повернення в Тао" впав з висоти та серйозно травмував голову. В одній із лікарень Пекіна Кевін впав у кому, а за 10 днів після падіння помер.

Кевін Сміт у серіалі "Ксена – королева воїнів"

Джон Ріттер

Популярний американський актор та продюсер Джон Ріттер помер 11 вересня 2003 року. Під час знімань стрічки "8 простих правил для друга моєї дочки-підлітка", знаменитості раптом стало зле. Актор поскаржився на нудоту і біль у грудях та знепритомнів. Джона терміново госпіталізували до лікарні, де йому зробили операцію. Однак того ж дня Ріттера не стало.

Згодом стало відомо, що актор помер від диссекції аорти у результаті вади серця невідомого походження.

Джон Ріттер / Фото: Getty Images

Стів Ірвін

Відомий австралійський натураліст, тележурналіст та актор Стів Ірвін трагічно загинув 4 вересня 2006 року, коли знімав документальний серіал "Смертельно небезпечні істоти океану". Під час роботи над стрічкою Ірвін пірнув з аквалангом під воду, аби зняти скатів біля Великого бар'єрного рифа. Однак, у цей момент Стіва вдарив у груди величезний скат-шипохвіст, проколовши серце та легені. Гелікоптер з бригадою медиків за 30 хвилин прибув на острів. Утім, лікарі не встигли надати першу допомогу, а лише констатували смерть.

Зі Стівом також працював оператор, який зняв на плівку інцидент зі скатом. Однак усі записи були знищенні на прохання родини загиблого.

Стів Ірвін / Фото: Getty Images

Читайте також: