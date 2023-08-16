Актори, які змінилися до невпізнання: Мак-Гавен потрапила в аварію, а Фрейзер погладшав

Актори за час своєї кар'єри постійно змінюють свій зовнішній вигляд, однак часом такі зміни зовсім не заплановані та не в кращий бік.

Деяких улюбленців публіки 1990-2000-х нині зовсім не впізнати. Хтось перекроїв зовнішність процедурами краси, хтось погладшав, а на когось негативно вплинули згубні звички.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку про акторів, які кардинально змінилися до невпізнання, а від їхньої колишньої зовнішності не залишилося й сліду.

Брендан Фрейзер

Наприкінці 1990-х років американський актор, який прославився завдяки зніманням у фільмі "Мумія", був шалено популярним. Його називали секс-символом та красунчиком того часу. Проте в середині 2000-х років Фрейзер зник з великих телеекранів. У знаменитості почався непростий період у житті. Складне розлучення з дружиною, яка народила йому трьох дітей, смерть мами, старі травми давали про себе знати, а також пережиті домагання – все це негативно вплинуло на психологічне здоров'я актора. У нього почалося облисіння, з'явилося ожиріння. Фани просто не могли впізнати у ньому колишнього красунчика, а його кар'єра остаточно пішла на спад. Однак 2021 року артист отримав головну роль у фільмі "Кит". Ця картина принесла знаменитості чимало престижних нагород, навіть "Оскара", та стала його рятівним колом.

Брендан Фрейзер

Меттью Перрі

Шалена слава прийшла до актора в середині 1990-х років завдяки серіалу "Друзі", де він зіграв роль Чендлера Бінга. Однак разом із популярність до Перрі прийшли й залежності. Він почав зловживати алкоголем та наркотичними речовинами. Дійшло навіть до того, що на зніманнях знаменитість перебував у сп'янінні. Згубні звички дали про себе знати. В актора почалися серйозні проблеми зі здоров'ям. Врешті, Меттью Перрі пройшов курс реабілітації та вилікувався. Однак такий спосіб життя неабияк вплинув на зовнішність актора.

Меттью Перрі / Фото: Associated Press

Рассел Кроу

Новозеландський актор на початку 2000-х років асоціювався з секс-символом. Однак з роками Кроу кардинально змінився. Актор відростив довгу бороду та погладшав. Також на зовнішність знаменитості вплинули, звичайно, роки. Минуло цілих 23 роки після його успішної ролі у фільмі "Гладіатор". Якщо йому тоді було 36 років, то нині ж 59.

Рассел Кроу / Фото: Associated Press

Маколей Калкін

Американський актор прославився у зовсім юному віці, йому пророкували шалений успіх. Однак юний Маколей не зміг впоратися з популярністю. У молодому віці актор почав зловживати наркотичними речовинами. Фани не могли впізнати в Калкіну колись харизматичного та чарівного красунчика. Та й творці кіно не поспішали його кликати на ролі. Врешті, на початку 2020-х років актор зміг повернутися на великі екрани.

Маколей Калкін

Аманда Байнс

Американська акторка у 2000-х роках була шалено популярною. Вона активно знімалася у молодіжних стрічках та завойовувала армії прихильників. Однак вже наприкінці 2010-х років стало відомо, що Аманда має наркотичну та алкогольну залежності, через що у неї навіть виникали проблеми з законом. Акторка багато років перебувала в реабілітаційних центрах, лікувалася в психлікарнях. Акторку припинили запрошувати в кіно, а її зовнішність кардинально змінилася.

Аманда Байнс / Фото: Associated Press

Памела Андерсон

Американська акторка завоювала статус секс-символки на початку 1990-х років, коли зіграла сексапільну білявку у серіалі "Рятівники Малібу". Роки залишили свій відбиток на зовнішності Памели. У серіалі артистці було 25 років, а нині ж 56. Однак акторка в намаганнях зберегти якомога довше молодість, робила уколи краси та пластичні операції, що кардинально змінило її зовнішність.

Памела Андерсон / Фото: Associated Press

Роуз Мак-Гавен

Зовнішність американської акторки кардинально змінилася 2007 року, однак не з власної волі. Роуз потрапила в страшну аварію та дивом залишилася живою. Однак від її колишньої зовнішності не залишилося й сліду. Знаменитість намагалася повернути колишній вигляд пластикою, але численні процедури краси не допомогли.

Роуз Мак-Гавен / Фото: Associated Press

Кортні Кокс

Американська акторка почала робити уколи краси ще в молодості. Навіть під час знімань серіалу "Друзі" Кортні вже мала інший вигляд, аніж у перших сезонах. Нині ж Кокс шкодує, що в молодості колола собі філери, що вплинуло на її зовнішність.

Кортні Кокс / Фото: Associated Press

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