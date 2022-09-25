Актори Єгор Козлов та Юлія Буйновська одружилися та показали фото з весілля

Так, знаменитості Єгор Козлов та Юлія Буйновська тепер офіційно чоловік та дружина.

У своєму Instagram закохані розповіли, що зіграли скромне весілля. До київського РАЦСу парочка сходила ще 22 вересня, утім не поспішала ділитися своїм щастя.

Єгор Козлов та Юлія Буйновська / Фото: instagram.com/yehor_kozlov

На весільну церемонію знаменитості запросили лише найближчих людей. Батьки молодят на церемонію приїхати не змогли, тож спостерігали за ними онлайн.

"Найкращі гості на планеті, найкращий день в житті. Такі емоції були… не передати словами", - поділилася щаслива Юлія.

Єгор Козлов та Юлія Буйновська / Фото: instagram.com/yehor_kozlov

Загалом, подружжя відмовилося від офіційних костюмів. Для весільної церемонії вони одягли вбрання в однакових кольорах. Після РАЦСу парочка пішла фотографуватися вулицями Києві.

"Юлія Буйновська тепер офіційно моя сім'я", - зазначив Єгор.

Єгор Козлов та Юлія Буйновська / Фото: instagram.com/yehor_kozlov

Зазначимо, Анна Трінчер теж розпрощалася з холостяцьким життям. Минулої суботи, 24 вересня, співачка вийшла заміж за свого коханого, українського блогера Олександра Волошина.

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