Актори Єгор Козлов та Юлія Буйновська одружилися та показали фото з весілля

Відомі українські актори Єгор Козлов та Юлія Буйновська поділилися радісною новиною.
Так, знаменитості Єгор Козлов та Юлія Буйновська тепер офіційно чоловік та дружина.
У своєму Instagram закохані розповіли, що зіграли скромне весілля. До київського РАЦСу парочка сходила ще 22 вересня, утім не поспішала ділитися своїм щастя.
На весільну церемонію знаменитості запросили лише найближчих людей. Батьки молодят на церемонію приїхати не змогли, тож спостерігали за ними онлайн.
"Найкращі гості на планеті, найкращий день в житті. Такі емоції були… не передати словами", - поділилася щаслива Юлія.
Загалом, подружжя відмовилося від офіційних костюмів. Для весільної церемонії вони одягли вбрання в однакових кольорах. Після РАЦСу парочка пішла фотографуватися вулицями Києві.
"Юлія Буйновська тепер офіційно моя сім'я", - зазначив Єгор.
Зазначимо, Анна Трінчер теж розпрощалася з холостяцьким життям. Минулої суботи, 24 вересня, співачка вийшла заміж за свого коханого, українського блогера Олександра Волошина.
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