Актори з "Беверлі-Гіллз, 90210" тоді і зараз: як за 33 роки змінилися виконавці головних ролей

Деякі актори із культового серіалу вже пішли з життя.
Культовий серіал "Беверлі-Гіллз, 90210" вийшов на телеекрани 33 роки тому. Стрічка стала шалено популярною у всьому світі.
Глядачі пильно спостерігали за життям близнюків Волш, які опинилися у районі Беверлі-Гіллз – у світі золотої молоді.
Актори, як втілили на екранах головні ролі, стали шалено популярними. Минуло 33 роки від прем'єри першої серії "Беверлі-Гіллз, 90210". Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як за цей час змінилися виконавці головних ролей.
Джейсон Прістлі (Брендон Волш)
Американський актор зіграв одну зі своїх найуспішніших ролей у 21 рік. Після серіалу "Беверлі-Гіллз" акторська кар'єра Джейсона почала стрімко розвиватися.
Знаменитість знявся у багатьох картинах, серед яких "Супермен", "Медіум", "Ясновидець", "CSI: Місце злочину" та багатьох інших. Однак Джейсон не лише акторською кар'єрою займався, а й режисерською. Він режисирував чимало картин, серед яких, до речі, й "Беверлі-Гіллз, 90210" та "90210: Нове покоління".
Наразі Прістлі 53 роки. Він живе разом зі своєю сім'єю в Лос-Анджелесі. Від 2005 року актор перебуває у шлюбі з гримеркою Наомі Лоуд. Разом пара виховує доньку та сина.
Шеннен Догерті (Бренда Волш)
Американська акторка зіграла роль Бренди Волш у віці 19 років. Стрічка принесла Шеннен шалений успіх та популярність. Однак після четвертого сезону, а їх у серіалі було 10, Догерті звільнили через непорозуміння з колегами та знімальною групою.
Врешті акторка отримала успішну роль у стрічці "Усі жінки – відьми", що стала теж однією з найуспішніших її робіт. Щоправда, з серіалу Шеннен теж звільнили через непорозуміння з однією з головних акторок Аліссою Мілано.
Догерті продовжила й далі з'являтися у кіно та на телебаченні. Вона знялася у багатьох картинах, таких як "Категорія 7: Кінець світу", "90210: Нове покоління", "Нова норма", "Рівердейл" та інших.
2015 року у Шеннен діагностували рак молочної залози. Після тривалих років лікування 2017 року акторка повідомила, що у неї ремісія. Однак 2020 року Догерті оголосила, що рак повернувся, а 2023 року – метастази пішли до головного мозку. Наразі 52-річна акторка лікується.
Знаменитість була тричі заміжньою. Найдовший її шлюб був із фотографом Куртом, однак у квітні цього року пара розлучилася.
Дженні Гарт (Келлі Тейлор)
Роль Келлі Тейлор американська акторка зіграла у віці 18 років. Серіал приніс Дженні успіх та визнання, а її акторська кар'єра пішла вгору.
Знаменитість знялася у таких успішних картинах, як "Без згоди", "Незакінчена любов", "Останній ковбой" та багато інших. Щоправда, на великих екранах акторка майже не з'являється від 2014 року.
Гарт була тричі у шлюбі. Нині вона заміжня за актором Дейвом Абрамсом. Від другого чоловіка, актора Пітера Фачінеллі 51-річна Дженні виховує трьох доньок.
Люк Перрі (Ділан Макей)
Американський актор зіграв роль Ділана Макея у 24 роки. Серіал приніс Перрі шалену популярність.
Загалом, у Люка було чимало успішних ролей. Він знімався у таких картинах, як "Баффі — винищувачка вампірів", "П'ятий елемент", "Рівердейл", "Одного разу в Голлівуді" та інших.
27 лютого 2019 року у актора стався інсульт, який повторився вже у лікарні. 4 березня 2019 року Люка Перрі від'єднали від апарату життєзабезпечення, і він помер у віці 52 роки. У нього залишилося двоє дітей – син та донька.
Ян Зірінг (Стів Сандерс)
Свою найуспішнішу роль у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" американський актор зіграв у 26 років.
Після цього кар'єра Яна пішла вгору. Щоправда, здебільшого він знімався в телесеріалах, у таких як "Годзилла", "Людина павук", "Акулячий торнадо" та інших.
Актор був двічі одружений. Нині Яну 59 років, він перебуває у шлюбі з медсестрою Єрін, яка народила йому двох доньок.
Торі Спеллінг (Донна Мартін)
Американська акторка зіграла свою найуспішнішу роль у віці 17 років. Картина принесла знаменитості успіх та визнання.
Знаменитість зіграла у таких картинах, як "Дуже страшне кіно", "Крик" та інших. Також Торі озвучувала мультфільми.
Спеллінг була двічі заміжньою. Від другого чоловіка, актора Діна Макдермотта, виховує п'ятьох дітей – трьох синів та дві доньки. Наразі Торі 50 років.
Браян Остін Грін (Девід Сільвер)
Американський актор зіграв у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" у 17 років. Роль принесла йому шалений успіх та популярність.
Браян зіграв у таких картинах, як "Район Мелроуз", "Сабріна — маленька відьмочка", "CSI: Місце злочину", "Термінатор: Хроніки Сари Коннор", "Відчайдушні домогосподарки" та багато інших.
Нині актору 49 років. Він перебуває у шлюбі з Шарной Берджесс, яка 2022 року народила йому сина. Від колишньої дружини Меган Фокс Браян виховує трьох синів, колишня дівчина Ваннеса Марсіл також народила йому сина.
Габріель Картеріс (Андреа Цукерман)
Американська акторка зіграла роль Андреа Цукерман у 29 років.
Після звільнення з серіалу Габріель знімала своє шоу, однак воно не мало успіху. Знаменитість у 2000-х роках активно знімалася у картинах. Однак поступово припинила з'являтися на великих екранах.
2006 року акторка отримала під час знімань фільму серйозну травму, через що половину її обличчя паралізувало.
Нині Габріель 62 роки. Від 1992 року вона перебуває у шлюбі з Чарльзом Айзеком, від якого виховує дві доньки.
Читайте також: