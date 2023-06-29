Актори з "Беверлі-Гіллз, 90210" тоді і зараз: як за 33 роки змінилися виконавці головних ролей

Деякі актори із культового серіалу вже пішли з життя.

Культовий серіал "Беверлі-Гіллз, 90210" вийшов на телеекрани 33 роки тому. Стрічка стала шалено популярною у всьому світі.

Глядачі пильно спостерігали за життям близнюків Волш, які опинилися у районі Беверлі-Гіллз – у світі золотої молоді.

Актори, як втілили на екранах головні ролі, стали шалено популярними. Минуло 33 роки від прем'єри першої серії "Беверлі-Гіллз, 90210". Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як за цей час змінилися виконавці головних ролей.

Джейсон Прістлі (Брендон Волш)

Американський актор зіграв одну зі своїх найуспішніших ролей у 21 рік. Після серіалу "Беверлі-Гіллз" акторська кар'єра Джейсона почала стрімко розвиватися.

Джейсон Прістлі у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" / Фото: скриншот з відео

Знаменитість знявся у багатьох картинах, серед яких "Супермен", "Медіум", "Ясновидець", "CSI: Місце злочину" та багатьох інших. Однак Джейсон не лише акторською кар'єрою займався, а й режисерською. Він режисирував чимало картин, серед яких, до речі, й "Беверлі-Гіллз, 90210" та "90210: Нове покоління".

Джейсон Прістлі / Фото: Getty Images

Наразі Прістлі 53 роки. Він живе разом зі своєю сім'єю в Лос-Анджелесі. Від 2005 року актор перебуває у шлюбі з гримеркою Наомі Лоуд. Разом пара виховує доньку та сина.

Джейсон Прістлі з сином / Фото: Associated Press

Шеннен Догерті (Бренда Волш)

Американська акторка зіграла роль Бренди Волш у віці 19 років. Стрічка принесла Шеннен шалений успіх та популярність. Однак після четвертого сезону, а їх у серіалі було 10, Догерті звільнили через непорозуміння з колегами та знімальною групою.

Шеннен Догерті у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" / Фото: скриншот з відео

Врешті акторка отримала успішну роль у стрічці "Усі жінки – відьми", що стала теж однією з найуспішніших її робіт. Щоправда, з серіалу Шеннен теж звільнили через непорозуміння з однією з головних акторок Аліссою Мілано.

Шеннен Догерті

Догерті продовжила й далі з'являтися у кіно та на телебаченні. Вона знялася у багатьох картинах, таких як "Категорія 7: Кінець світу", "90210: Нове покоління", "Нова норма", "Рівердейл" та інших.

Шеннен Догерті / Фото: Associated Press

2015 року у Шеннен діагностували рак молочної залози. Після тривалих років лікування 2017 року акторка повідомила, що у неї ремісія. Однак 2020 року Догерті оголосила, що рак повернувся, а 2023 року – метастази пішли до головного мозку. Наразі 52-річна акторка лікується.

Шеннен Догерті / Фото: instagram.com/theshando

Знаменитість була тричі заміжньою. Найдовший її шлюб був із фотографом Куртом, однак у квітні цього року пара розлучилася.

Шеннен Догерті з ексчоловіком / Фото: Associated Press

Дженні Гарт (Келлі Тейлор)

Роль Келлі Тейлор американська акторка зіграла у віці 18 років. Серіал приніс Дженні успіх та визнання, а її акторська кар'єра пішла вгору.

Дженні Гарт у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" / Фото: скриншот з відео

Знаменитість знялася у таких успішних картинах, як "Без згоди", "Незакінчена любов", "Останній ковбой" та багато інших. Щоправда, на великих екранах акторка майже не з'являється від 2014 року.

Дженні Гарт / Фото: Getty Images

Гарт була тричі у шлюбі. Нині вона заміжня за актором Дейвом Абрамсом. Від другого чоловіка, актора Пітера Фачінеллі 51-річна Дженні виховує трьох доньок.

Дженні Гарт із чоловіком та доньками / Фото: instagram.com/jenniegarth

Люк Перрі (Ділан Макей)

Американський актор зіграв роль Ділана Макея у 24 роки. Серіал приніс Перрі шалену популярність.

Люк Перрі у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" / Фото: скриншот з відео

Загалом, у Люка було чимало успішних ролей. Він знімався у таких картинах, як "Баффі — винищувачка вампірів", "П'ятий елемент", "Рівердейл", "Одного разу в Голлівуді" та інших.

Люк Перрі / Фото: Associated Press

27 лютого 2019 року у актора стався інсульт, який повторився вже у лікарні. 4 березня 2019 року Люка Перрі від'єднали від апарату життєзабезпечення, і він помер у віці 52 роки. У нього залишилося двоє дітей – син та донька.

Люк Перрі / Фото: Associated Press

Ян Зірінг (Стів Сандерс)

Свою найуспішнішу роль у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" американський актор зіграв у 26 років.

Ян Зірінг у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" / Фото: скриншот з відео

Після цього кар'єра Яна пішла вгору. Щоправда, здебільшого він знімався в телесеріалах, у таких як "Годзилла", "Людина павук", "Акулячий торнадо" та інших.

Ян Зірінг / Фото: Associated Press

Актор був двічі одружений. Нині Яну 59 років, він перебуває у шлюбі з медсестрою Єрін, яка народила йому двох доньок.

Ян Зірінг із дружиною / Фото: Associated Press

Торі Спеллінг (Донна Мартін)

Американська акторка зіграла свою найуспішнішу роль у віці 17 років. Картина принесла знаменитості успіх та визнання.

Торі Спеллінг у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" / Фото: скриншот з відео

Знаменитість зіграла у таких картинах, як "Дуже страшне кіно", "Крик" та інших. Також Торі озвучувала мультфільми.

Торі Спеллінг / Фото: Associated Press

Спеллінг була двічі заміжньою. Від другого чоловіка, актора Діна Макдермотта, виховує п'ятьох дітей – трьох синів та дві доньки. Наразі Торі 50 років.

Торі Спеллінг з чоловіком та дітьми / Фото: instagram.com/torispelling

Браян Остін Грін (Девід Сільвер)

Американський актор зіграв у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" у 17 років. Роль принесла йому шалений успіх та популярність.

Браян Остін Грін у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" / Фото: скриншот з відео

Браян зіграв у таких картинах, як "Район Мелроуз", "Сабріна — маленька відьмочка", "CSI: Місце злочину", "Термінатор: Хроніки Сари Коннор", "Відчайдушні домогосподарки" та багато інших.

Браян Остін Грін / Фото: Associated Press

Нині актору 49 років. Він перебуває у шлюбі з Шарной Берджесс, яка 2022 року народила йому сина. Від колишньої дружини Меган Фокс Браян виховує трьох синів, колишня дівчина Ваннеса Марсіл також народила йому сина.

Браян Остін Грін та Шарна Берджесс / Фото: Getty Images

Габріель Картеріс (Андреа Цукерман)

Американська акторка зіграла роль Андреа Цукерман у 29 років.

Габріель Картеріс у серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" / Фото: скриншот з відео

Після звільнення з серіалу Габріель знімала своє шоу, однак воно не мало успіху. Знаменитість у 2000-х роках активно знімалася у картинах. Однак поступово припинила з'являтися на великих екранах.

Габріель Картеріс / Фото: Associated Press

2006 року акторка отримала під час знімань фільму серйозну травму, через що половину її обличчя паралізувало.

Габріель Картеріс / Фото: Associated Press

Нині Габріель 62 роки. Від 1992 року вона перебуває у шлюбі з Чарльзом Айзеком, від якого виховує дві доньки.

Габріель Картеріс / Фото: Associated Press

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