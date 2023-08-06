Актори з "Друзів" тоді і зараз: як за 29 років змінилися виконавці головних ролей культового серіалу

Не всі після завершення проєкту продовжили зніматися у кіно.

Майже 30 років тому на телеекрани вийшов американський ситком "Друзі", який одразу ж став популярним та завоював прихильність у глядачів.

Прихильники комедійного серіалу пильно стежили, як розвивалися сюжетні лінії Моніки, Рейчел, Роса, Фібі, Джої та Чендлера. Чимало фанів хотіли бути схожими на своїх улюблених персонажів.

Минуло вже 29 років відтоді, як відбулася прем'єра "Друзів". Однак ситком й нині лишається один із найпопулярніших у своєму жанрі, а глядачі залюбки передивляються епізоди.

Серіал "Друзі" / Фото: Getty Images

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку про виконавців головних ролей "Друзів" та пропонує подивитися, як за 29 років змінилися актори.

Дженніфер Еністон (Рейчел Грін)

Роль Рейчел зіграла американська акторка Дженніфер Еністон, якій на момент прем'єри першої серії було всього 25 років.

Дженніфер Еністон у ролі Рейчел Грін / Фото: скриншот з відео

До серіалу "Друзі" акторська кар'єра знаменитості зовсім не складалася. Вона грала епізодичні ролі, а її першу серйозну роботу розкритикували. Еністон всерйоз замислювалася над тим, аби піти з кіно. Врешті, серіал "Друзі" подарував акторці успішну кар'єру, адже вона неперевершено зіграла роль Рейчел.

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

Дженніфер Еністон знялася у багатьох успішних стрічках. Зокрема, її можна помітити в таких картинах, як "Брюс Всемогутній", "А ось і Поллі", "Розлучення по-американськи", "Дружина напрокат", "Новорічний корпоратив" та багато інших.

Дженніфер Еністон / Фото: Associated Press

В особистому житті в акторки не все чудово складалося. Першим чоловіком Еністон став актор Бред Пітт, за якого вона вийшла заміж 2000 року, але вже 2005 розлучилась з ним. Другим чоловіком акторки став актор Джастін Теру. Пара прожила у шлюбі від 2015 до 2018 року.

Дженніфер Еністон та Бред Пітт / Фото: Associated Press

Нині артистці 54 роки. Дітей у знаменитості немає.

Дженніфер Еністон / Фото: instagram.com/jenniferaniston

Кортні Кокс (Моніка Геллер)

Американська акторка Кортні Кокс зіграла роль Моніки Геллер в 30 років. Серіал приніс знаменитості шалений успіх та популярність.

Кортні Кокс у ролі Моніки Геллер / Фото: скриншот з відео

Окрім "Друзів" Кортні Кокс знялася у таких картинах, як "Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин", "Крик", "Клініка", "Приватна практика" та багато інших. До речі, акторці могла б дістатися роль у серіалі "Відчайдушні домогосподарки", однак через вагітність вона відмовилася. Загалом, коли Кортні була при надії, то вона майже не знімалась у кіно.

Кортні Кокс / Фото: Associated Press

Кортні Кокс виховує доньку Коко, яка народилася 2004 року. Батьком дівчинки став актор Девід Аркетт, з яким акторка прожила у шлюбі від 1999 до 2013 року. До речі, хрещеною мами Коко стала Дженніфер Еністон, з якою Кортні Кокс потоваришувала під час знімань "Друзів".

Кортні Кокс з донькою / Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

Нині акторці 59 років. Від 2013 року вона перебуває у стосунках з музикантом Джонні Макдейдом.

Кортні Кокс та Джонні Макдейд / Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

Девід Швіммер (Рос Геллер)

Американський актор зіграв роль Роса Геллера у 28 років. Саме ця робота принесла Швіммеру шалену популярність. Роль Роса першочергово створювалася для Девіда. Продюсер серіалу раніше працював з актором та писав цього персонажа саме для Швіммера. Сам знаменитість не одразу погодився на роль, однак згодом все ж таки затвердив свою участь.

Девід Швіммер у ролі Роса Геллера / Фото: скриншот з відео

За час своєї акторської кар'єри Девід Швіммер знявся у багатьох проєктах. Щоправда, після завершень знімань "Друзів" актор став займатися режисерую, а також озвучуванням мультфільмів. Тож на великих екранах знаменитість можна рідко побачити.

Девід Швіммер / Фото: Associated Press

Девід Швіммер виховує доньку Клео, яку 2011 року народила його ексдружина, фотографка Зоуі Бакман. Пара була у шлюбі від 2010 року до 2017. Нині про особисте життя 56-річного актора майже нічого не відомо.

Девід Швіммер / Фото: Associated Press

Ліза Кудров (Фібі Буффе)

Американська акторка зіграла роль Фібі Буффе у 31 рік. Робота у серіалі "Друзі" принесла Кудров шалену популярність та успіх.

Ліза Кудров у серіалі "Друзі" / Фото: скриншот з відео

Акторка почала отримувати дедалі більше пропозицій у кіно, а також сама почала знімати. Щоправда, Ліза Кудров робила у своїй кар'єрі паузи. Річ у тім, що артистка хотіла повністю присвятити себе сім'ї.

Ліза Кудров / Фото: Associated Press

Так, 1995 року зірка вийшла заміж. Чоловіком Кудров став француз Мішель Стерн. Вже 1998 року акторка народила сина Джуліана. Попри зайнятість, Кудров не довіряла няням, тож самостійно займалася вихованням хлопчика.

Ліза Кудров із сином / Фото: instagram.com/lisakudrow

Нині артистці 60 років. Вона знімається у кіно, хоча здебільшого грає у комедіях або сімейних картинах.

Ліза Кудров / Фото: instagram.com/lisakudrow

Метт Леблан (Джої Трібіані)

Американський актор зіграв свою найуспішнішу роль Джої Трібіані у 27 років.

Метт Леблан у ролі Джої Трібіані / Фото: скриншот з відео

Серіал "Друзі" став для Леблана квитком в успішне життя, адже він прийшов на знімальний майданчик з 11 доларами у кишені. Коли актор отримав свій перший гонорар, то ділився тоді, що нарешті зміг купити собі cмачної їжі. Окрім "Друзів" Метт знімався у таких картинах, як "Ед", "Загублені у космосі", "Італійська мафія", "Ангелі Чарлі" та інших. Однак у кіно Леблан з'являвся вкрай рідко.

Метт Леблан / Фото: Associated Press

В особистому житті в актора не все чудово складалося. Леблан від 2003 до 2006 року жив у шлюбі Меліссою Макнайт, яка народила йому доньку Марину. Також Метт усиновив сина та доньку Мелісси від попередніх стосунків.

Метт Леблан / Фото: Associated Press

Нині акторові 56 років, а про його особисте життя майже нічого невідомо.

Метт Леблан / Фото: Associated Press

Меттью Перрі (Чендлер Бінг)

Американський актор зіграв роль Чендлера Бінга, коли йому було 25 років.

Меттью Перрі у ролі Чендлера Бінга / Фото: скриншот з відео

Серіал "Друзі" приніс Меттью Перрі шалену славу та визнання. Актора почали часто запрошувати в інші проєкти. Він знявся у таких картинах, як "Дурні завжди поспішають", "Танго втрьох", "Дев'ять ярдів", "Малюк", "Шахраї" та інших.

Меттью Перрі / Фото: Associated Press

Меттью Перрі відомий і тим, що відверто зізнався, як під час знімань "Друзів" мав наркотичну залежність. Актор навіть не пам'ятає, як грав у трьох сезонах серіалу. Через залежність від наркотичних речовин, у знаменитості виникли різні проблеми зі здоров'ям, з наслідками яких він досі бореться.

Меттью Перрі / Фото: Associated Press

Нині Меттью Перрі 53 роки. Актор не був жодного разу у шлюбі, дітей у нього теж немає.

Меттью Перрі / Фото: Getty Images

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