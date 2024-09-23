Актори з фільму "Матриця" тоді і зараз: як за 25 років змінилися Нео, Триніті та інші герої бойовика

Навесні 1999 року світ побачив доволі революційний фантастичний бойовик "Матриця", який був знятий тоді ще режисерами братами Вачовскі (після трансгендерного переходу – сестри Вачовські).

Стрічка розповідає про майбутнє, в якому посталі машини захопили людей, яких насильно під'єднали до Матриці та одержують з них енергію, необхідну для їхнього існування. Хакерові Нео випало завдання з'ясувати, яким є справжній світ, та врятувати людство.

Загалом, на стрічку спочатку не ставили жодних ставок та не пророкували їй успіху, а дарма, адже вона стала шалено популярною та отримала продовження. Ба більше, "Матрицю" сміливо додають до списку одних із кращих фільмів. Звісно, успіх картини багато в чому залежав від виконавців головних ролей.

Тож, редакція сайту ТСН.ua пропонує згадати акторів, які втілили на екранах персонажів "Матриці", а також подивитися, як вони змінилися за 25 років.

Кіану Рівз (Нео)

Канадійському акторові дісталася роль Томаса Андерсона, він же Нео, коли йому було близько 35 років. Артист впорався з нею на відмінно.

Кіану Рівз у фільмі "Матриця" / Фото: скриншот з відео

До "Матриці" в артиста вже були провідні роботи в кіно. Він встиг з'явитися в таких картинах, як "На гребені хвилі", "Швидкість", "Адвокат Диявола". Що цікаво, роль Нео у "Матриці" мав зіграти інший актор. Продюсери віддавали перевагу Віллу Сміту, але той відмовився на користь іншої картини. Тож, вибір впав на Кіану Рівза, який до цього мав досвід гри у фільмі зі схожим стилем "Джонні-Мнемонік".

Кіану Рівз / Фото: Associated Press

Актор не став заручником однієї ролі. Після "Матриці" Рівз з'являвся у таких картинах, як "Константин: Володар темряви", "Королі вулиць", "Джон Вік", "Хто там?", "Екзотичне весілля", "Репродукція" та багато інших.

Кіану Рівз / Фото: Associated Press

В особистому житті в зірки Голлівуду все складалося не так вдало, як у кар'єрному. Артист не був одруженим. Він мав численні романи з відомими жінками, серед яких Керрі-Енн Мосс, Сандра Буллок, Клер Форлан, Чайна Чоу та інші. Дітей в артиста теж немає. Обраниця Рівза Дженніфер Сайм була від актора вагітною, але їхня донька народилася мертвою. У квітні 2001 року Сайм загинула в автокатастрофі.

Кіану Рівз та Сандра Буллок / Фото: Associated Press

Наразі Кіану Рівзу 60 років. Він активно знімається у фільмах. В особистому житті в актора, схоже, теж все чудово. Він перебуває у стосунках із художницею Олександрою Грант і здається неабияк щасливим.

Кіану Рівз та Александра Грант / Фото: Getty Images

Лоуренс Фішборн (Морфей)

Американський актор зіграв роль Морфея у фільмі "Матриця", коли йому було близько 38 років.

Лоуренс Фішборн у фільмі "Матриця" / Фото: скриншот з відео

Звісно, робота в картині принесла Фішборну шалену популярність. Однак до "Матриці" артист вже мав успішні ролі, серед яких фільм "На що здатне кохання", за який актор отримав номінацію на "Оскар".

Лоуренс Фішборн / Фото: Associated Press

Після ролі Морфея зірка Голлівуду також з'явився в таких відомих картинах, як "Місія нездійсненна", "Ганнібал", "Джон Вік", "Людина Мураха та Оса", "Трансформери: Початок" та інші.

Лоуренс Фішборн / Фото: Associated Press

Актор був двічі одружений та виховує чотирьох дітей. Первісток Лоуренса Фішборна, про якого майже нічого не відомо, народився наприкінці 1970 років. Від першої дружини Ганни Мосс актор має сина Ленгстона та доньку Монтану, з якою артист нині не спілкується через те, що вона працювала в порноіндустрії.

Другою дружиною Фішборна стала акторка Джина Торренс, з якою він розлучився 2017 року. Колишнє подружжя має спільну доньку Делайлу.

Лоуренс Фішборн та Джина Торренс / Фото: Associated Press

Нині Лоуренсу Фішборну 63 роки. Він активно знімається у кіно та не афішує особисте життя.

Лоуренс Фішборн / Фото: Associated Press

Керрі-Енн Мосс (Триніті)

Канадійська акторка зіграла одну зі своїх найвідоміших ролей, коли їй було близько 32 років.

Керрі-Енн Мосс у фільмі "Матриця" / Фото: скриншот з відео

Після фільму "Матриця" артиста мала ролі в таких картинах, як "Червона планета", "Помпеї", "Сніговий пиріг", "Пам'ятай", "Шоколад" та багато інших.

Керрі-Енн Мосс / Фото: Associated Press

Артистка під час знімань "Матриці" мала короткотривалий роман з колегою за фільмом Кіану Рівзом. Після їхнього розриву Керрі-Енн Мосс вийшла заміж за актора Стівена Роя, від якого народила синів Оуена та Джейдена, а також доньку Френсіс Беатріс

Керрі-Енн Мосс із сином Оуеном / Фото: Associated Press

Наразі Керрі-Енн Мосс 57 років. Вона й надалі активно веде акторську кар'єру.

Керрі-Енн Мосс / Фото: Associated Press

Г'юго Вівінг (агент Сміт)

Англо-австралійський актор зіграв у фільмі "Матриця", коли йому було близько 39 років. Нині ж артистові вже 64 роки.

Г'юго Вівінг у фільмі "Матриця" / Фото: скриншот з відео

Роль агента Сміта принесла Вівінгу шалену популярність, хоча до цього він мав чимало кіноробіт. На досягнутому артист не зупинився. Далі актор мав успішні ролі у таких картинах, як "Володар перснів", "V означає Вендетта", "Гоббіт", "З міркувань совісті", "Капітан Америка: Перший месник" та багато інших.

Г'юго Вівінг / Фото: Associated Press

В особистому житті Г'юго Вівінга теж все доволі стабільно. Від 1984 року він перебуває в стосунках із Катриною Гринвуд. У пари є двоє спільних дітей – син Гаррі та донька Голлі. Сімейство живе в Сіднеї, Австралія. Що цікаво, Вівінг та Гринвуд не узаконювали свої стосунки шлюбом.

Г'юго Вівінг / Фото: Associated Press

Джо Пантоліано (Сайфер)

Американський актор зіграв роль Сайфера у віці близьrо 48 років. Наразі йому 73 роки.

Джо Пантоліано у фільмі "Матриця" / Фото: скриншот з відео

Джо Пантоліано до "Матриці" мав доволі успішні кінороботи, однак після виходу цього фантастичного бойовика до артиста прийшла світова слава. Також актор грав в успішному серіалі "Клан Сопрано", який приніс йому нагороду "Еммі". Загалом, він з'явився в таких картинах, як "Пам'ятай", "Персі Джексон та Викрадач блискавок", "Усе тільки починається", "Погані хлопці назавжди" та інших. Пантоліано, в якого, між іншим, важка форма дислексії, зіграв у понад ста фільмах та серіалах.

Джо Пантоліано / Фото: Associated Press

В актора було два шлюби. Від 1979 року до 1985-го він був одружений з Морган Кестер, від якої має сина. 1994 року Пантоліано зіграв весілля з Ненсі Шеппард, яка народила йому трьох дітей. Відомо, що сімейство проживає в Лос-Анджелесі.

Джо Пантоліано та Ненсі Шеппард / Фото: Associated Press

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