Актори з фільму "Таксі" тоді і зараз: як за 25 років змінилися зірки комедії

Дехто з акторів побудував успішну кар'єру, а дехто з них занапастив її.

Французький комедійний фільм "Таксі", який був знятий за сценарієм кінорежисера Люка Бессона, вийшов на телеекрани далекого 1998 року.

Однак картина і досі не втрачає своєї популярності. За пригодами швидкісного таксиста Данієля та інспектора Емільєна, які ловлять небезпечних злочинців, цікаво та кумедно спостерігати. Інші персонажі теж влучно доповнюють фільм "Таксі", як от, наприклад, комісар Жибер, який викликає лише усмішку.

Минуло вже 25 років, як відбулася прем'єра французької комедії. Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, що сталося з головними акторами з фільму "Таксі".

Самі Насері (Данієль Моралес)

Роль у комедії "Таксі" стала для французького актора Самі квитком до нового життя. До початку знімань стрічки в Насері були проблеми із законом. Зокрема, він чотири роки відсидів за ґратами через пограбування. Після виходу з в'язниці Самі розпочав акторську кар'єру. Успіхи актор почав робити після знайомства з Люком Бессоном.

Самі Насері в ролі Данієля Моралеса

Комедія "Таксі" зробила з 36-річного Самі Насері популярного та затребуваного актора. Загалом, знаменитість зіграв майже у всіх частинах стрічки. Також Самі мав ролі у таких картинах, як "Старший Фершо", "Патріоти", "Тіп топ" та інші.

Самі Насері / Фото: Associated Press

Попри успішну кар'єру, Самі мав проблеми з законом. Актор постійно притягався до суду за різні тяжкі злочини, а також сидів за ґратами.

Самі Насері / Фото: Associated Press

Також Самі Насері потрапив до бази сайту "Миротворець". 2017 року актор незаконно відвідав анексований Росією Крим. Окрім того зірка "Таксі" знімався в російських картинах.

Нині знаменитості 61 рік. Він намагається відновити втрачену кар'єру. Насері тривалий час перебував у шлюбі з акторкою Марі Гійяр, однак нині він крутить роман з дівчиною Афіною, яка на 33 роки за нього молодша. Самі має сина Джуліана, який народився 1995 року.

Самі Насері з молодою обраницею / Фото: Associated Press

Самі Насері з сином / Фото: Associated Press

Фредерік Діфенталь (інспектор Емільєн)

Французький актор свою знакову роль у фільмі "Таксі" втілив на екранах у 30 років. Після виходу стрічки Фредерік став неабияк популярним та затребуваним у кіно.

Фредерік Діфенталь в ролі інспектора Емільєна / Фото: скриншот з відео

Актор зіграв роль Емільєна у чотирьох частинах "Таксі". Однак після завершення проєкту кар'єра Фредеріка пішла на спад. Знаменитість знімався у фільмах, але вони не мали шаленого успіху.

Фредерік Діфенталь / Фото: instagram.com/frederic_diefenthal

Про особисте життя 54-річного актора мало що відомо. У травні 2004 він одружився з акторкою Гвендолін Амон, а вже в липні того ж року в пари народився первісток. Однак подружжя розлучилося. Нині Фредерік у стосунках з дівчиною на ім'я Стефані. Пара виховує спільних доньку та сина.

Фредерік Діфенталь з дітьми / Фото: instagram.com/frederic_diefenthal

Бернар Фарсі (комісар Жибер)

Французький актор втілив на екранах успішну роль комісара Жибера в 49 років.

Бернар Фарсі в ролі комісара Жибера / Фото: скриншот з відео

До фільму "Таксі" Бернар знімався у кіно. Однак він був другорядним актором. Після знімань у комедії "Таксі" Фарсі почали затверджувати на важливі ролі. Зокрема, знаменитість зіграв у таких стрічках, як "Астерікс і Обелікс: Місія Клеопатра", "Великий Шарл", "Братство вовка" та інших.

Бернар Фарсі / Фото: скриншот з відео

Нині французькому актору 74 роки. У фільмах він практично не з'являється, а про його особисте життя мало що відомо.

Бернар Фарсі / Фото: скриншот з відео

Маріон Котіяр (наречена Данієля – Лілі)

Французька акторка Маріон Котіяр зіграла у фільмі "Таксі" у 22 роки. Картина принесла знаменитості неабияку популярність. Вона була добре впізнаваною акторкою як у Франції, так і за її межами.

Маріон Котіяр у ролі Лілі / Фото: скриншот з відео

Після фільму "Таксі" Маріон отримувала одну роль за іншою. Інші картини, в яких грала знаменитість, стали для неї ще більш успішними. Артистка має чимало престижних премій, а 2008 року вона навіть отримала "Оскара" за найкращу роль у фільмі іноземною мовою.

Маріон Котіяр / Фото: Associated Press

Нині Маріон 47 років. Акторка продовжує активно зніматися у фільмах. В особистому житті у знаменитості також все гаразд. Вона перебуває у шлюбі з актором Гійомом Кане та виховує з чоловіком сина Марселя та доньку Луїз.

Маріон Котіяр із чоловіком / Фото: Associated Press

Емма Віклунд (Петра)

Роль у фільмі "Таксі" принесла 29-річній шведській акторці шалену популярність. Саме ця картина стала найуспішнішою роботою у кар'єрі знаменитості.

Емма Віклунд у ролі Петри / Фото: скриншот з відео

Після знімань у чотирьох частинах фільму "Таксі" Емма припинила з'являтися у кіно. Відомо, що вона перебуває у Швеції, де в неї була власна передача на телебаченні. Також зірка активно займалася модельною кар'єрою.

Емма Віклунд / Фото: instagram.com/emmaofstockholm

Нині 54-річна Емма виховує двох дітей – доньку Тайру та сина Еліса. Вона понад 10 років була у шлюбі зі шведським журналістом Гансом Віклундом, але 2016 року пара розлучилася.

Емма Віклунд з дітьми / Фото: instagram.com/emmaofstockholm

Едуар Монтут (Алан – колега Емільєна)

Французький актор зіграв роль у фільмі "Таксі" у 28 років. Завдяки картині він став шалено популярним.

Едуар Монтут у ролі Алана / Фото: скриншот з відео

Едуард після завершення проєкту продовжив далі активно зніматися у кіно. Зокрема, він зіграв у таких фільмах, як "Астерікс і Обелікс: Місія Клеопатра", "Лабіринти", "Маленькі секрети" та інших.

Едуар Монтут / Фото: instagram.com/edouard_montoute

Нині актору 52 роки. Він знімається у кіно, щоправда, шалений успіх ролі йому не приносять. В особистому житті в Едуарда все гаразд, у нього є кохана обраниця.

Едуар Монтут з обраницею / Фото: instagram.com/edouard_montoute

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