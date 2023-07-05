Актори з гримом та без: який вигляд у реальному житті мають Плавалагуна, Волдеморт та інші

Творці фільмів чи серіалів до дрібниць продумують всі деталі, а особливо – що стосується персонажів.

На ту чи іншу роль ретельно підбирають актора чи акторку. Та не достатньо, щоб артист був зовні схожий на персонажа. Майже завжди акторам наносять професійний грим. Однак, якщо ж декому роблять незначний макіяж, то інших змінюють просто до невпізнанності.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала добірку про акторів, яких кардинально змінили гримом. Пропонуємо дізнатися, хто ховається за маскою відомих екранних персонажів.

Діва Плавалагуна ("П'ятий елемент")

Оперну співачку Діву Плавалагуну з фільму "П'ятий елемент" втілила на екранах французька акторка Майвенн Ле Беско. Персонажа стрічки вигадав режисер Люк Бессон. Зовнішність Плавалагуни розробляв Джон Коппингер, а от сукню оперної співачки виготовляв відомий французький модельєр. До речі, сам грим персонажа був доволі складним. Акторці довелося фарбувати шкіру у блакитний колір, а також носити "резиновий шолом", до якого були прикріплені довжелезні елементи костюму.

Майвенн Ле Беско

Вільям "Притоп" Тернер ("Пірати Карибського моря: скриня мерця")

Вільям "Притоп" Тернер – це персонаж із фільму "Пірати Карибського моря: скриня мерця". Він був піратом та дав клятву служити Дейві Джонсу. Весь екіпаж корабля піратів, був зроблений за допомогою технологій. Однак Тернера-старшого, якого втілив на екранах шведський актор Стеллан Скашгорд, гримували щодня. Для досягнення більшої реалістичності гримери працювали над персонажем Стеллана чотири години.

Стеллан Скашгорд

Пеппер ("Американська історія жахів")

Американській акторці Наомі Гроссман, яка втілила на екранах пацієнтку психлікарні Пеппер в "Американський історії жахів", довелося серйозно перевтілитися задля ролі. Знаменитість щодня гримували по три години. Ба більше, Наомі довелося задля ролі повністю поголити своє волосся.

Наомі Гроссман

Пеннівайз ("Воно")

Шведський актор Білл Скашгорд зіграв роль моторошного клоуна Пеннівайза в екранізації роману Стівена Кінга "Воно". Артисту щодня наносили чимало гриму, це займала багато часу. У перервах між зніманнями Білл доволі часто просто залишався в образі. Обличчя актора фарбували білою фарбою. Також Біллу одягали спеціальну перуку.

Білл Скашгорд

Лорд Волдеморт ("Гаррі Поттер")

Прихильники "Гаррі Поттера" чудового знають персонажа фільму, темного чарівника Лорда Волдеморта. Його роль втілив на екранах англійський актор Рейф Файнз. Грим актору на зніманнях наносили щодня по дві години три людини. До речі, у світі кіно це вважається доволі швидко. Знаменитості клеїли на брови наліпки, робили невеликі вени на обличчі, затемнювали очі, робили накладні зуби та нігті. А от вже ніс, а точніше його відсутність, зробили за допомогою спецефектів.

Рейф Файнз

Король Ночі ("Гра престолів")

Може скластись таке враження, що Король Ночі з серіалу "Гра престолів" – це творіння спецефектів. Однак його втілив на екранах актор Річард Брейк. Професійні гримери зробили Королю Ночі реалістичний вигляд. Йому повністю робили інше обличчя із спеціального силікону, а також він носив блакитні лінзи.

Річард Брейк

Геллбой ("Геллбой: Герой із пекла")

Персонажа Геллбоя на екранах втілив американський актор Рон Перлман. Щодня знаменитості майже чотири години робили грим. Найбільше часу займало обличчя. Рону робили спеціальні накладки із силікону та латексу, а також вставляли обрізані роги. Тіло актора покривали великими силіконовими накладками червоного кольору, але місця стиків зафарбовували вручну.

Рон Перлман

Містик ("Люди Ікс: перший клас")

Американську акторку Дженніфер Лоуренс задля ролі Містик у фільмі "Люди Ікс: перший клас" щодня гримували по вісім годин. Тіло акторки повністю покривали спеціальними накладками та фарбували. Щоправда, задля реалістичності шкіри персонажа Дженніфер маленькі деталі фарбували вручну. Наприкінці акторці робили зачіску, а також одягали їй яскраво-жовті лінзи.

Дженніфер Лоуренс

Тейд ("Планета мавп")

Роль генерала Тейда у фільмі "Планета мавп" втілив на екранах англійський актор Тім Рот. Щодня 4-5 годин йому робили спеціальний грим. На голову знаменитості одягали спеціальну маску, яка покривала лише частину обличчя. Далі актору робили грим, накладали волосся та одягали спеціальні зубні протези.

Тім Рот

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