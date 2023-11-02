Актори з Харкова втекли до Росії та зганьбили Україну в пропагандистському серіалі

Українські актори з Харкова Сергій Лістунов і Дар'я Терновська втекли до Росії.

Ще влітку цього року артисти перебували в Харкові, однак, попри щоденні обстріли окупантами України та вбивства невинних людей, у липні засвітилися в РФ. Ба більше, актори не лише втекли до країни-агресорки, а ще й активно підіграють російській пропаганді.

Так, Лістунов і Терновська знялися в пропагандистському проєкті. У картині актори зіграли "типових українців", якими їх бачать росіяни. До слова, вони ходили в українському вбранні та заради грошей кланялися "Заходу, що загниває".

Сергій Лістунов і Дар'я Терновська / Фото: скриншот з відео

Зокрема, росіяни у серіалі зобразили українців "безтямкими людьми, які за гроші готові виконати все". В одній зі сцен героїв Лістунова та Терновської взагалі показали як прихильників нацизму.

Сергій Лістунов і Дар'я Терновська / Фото: скриншот з відео

Врешті, серіал закінчується тим, що європейці назвали їх "свинями" та "забрали будинок". Тим часом героя Лістунова відправився на війну, де "розплатився кров'ю за гроші європейців".

Та на цьому актори не зупинилися. Вони після закінчення пропагандистського епізоду взялися ганьбити Україну. Актори видали порцію маячні, що про "нацистів у Харкові", пропаганду одностатевих шлюбів та ненависть до російської мови.

Сергій Лістунов і Дар'я Терновська / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно зрадниця Яна Соломко, яка так палко вихваляла Росію, неочікувано втекла до США. Ба більше, співачка згадала про Україну та навіть заговорила українською.

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