Актори з серіалу "Баффі – переможниця вампірів" тоді і зараз: як за 26 років змінилися виконавці головних ролей

Пропонуємо дізнатися, що сталося з головними акторами серіалу.
Американський серіал "Баффі – переможниця вампірів" – один із найпопулярніших молодіжних проєктів.
Перший епізод стрічки з'явився на екранах далекого 1997 року. Хоч серіал припинили знімати 2003 року, однак він досі популярний. Такий успіх картині приніс не лише сюжет, а й актори, які втілили персонажів.
Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як за 26 років змінилися виконавиці головних ролей у серіалі "Баффі – переможниця вампірів".
Сара Мішель Геллар (Баффі Енн Саммерс)
Американській акторці довірили грати роль головної героїні серіалу - Баффі Енн Саммерс – молодої дівчини, яку обрала доля для битви із силами зла. Стрічка зробила молоду Сару популярною у всьому світі.
Ще під час знімань "Баффі – переможниці вампірів" акторка вже бралася за ролі в інших картинах, які теж були успішними. Зокрема, 2002 року Сара зіграла одну з головних ролей у фільмі "Скубі-Ду", 2004 – "Скубі-Ду 2: Монстри на волі".
Також успіх знаменитості принесла роль у фільмі жахів "Прокляття" 2004 року та "Прокляття-2" 2006 року.
Однак після 2010 року у кіно Сара припинила зніматися, лише час від часу акторка з'являється у телесеріалах або озвучує якогось персонажа.
В особистому житті в Геллар все чудово. Від 2001 року вона перебуває у шлюбі з актором Фредді Принцем-молодшим. Разом пара виховує двох дітей – доньку Шарлотту та сина Роккі.
Елісон Ганніган (Віллоу Розенберг)
Американська акторка зіграла у серіалі роль подруги Баффі, в якої згодом відкрилися чаклунські здібності. Кінострічка принесла Елісон шалений успіх та популярність. Після знімань у "Баффі – переможниці вампірів" знаменитість мала чимало різних ролей.
Елісон грала і в серії фільмів "Американський пиріг", і в "Кінопобаченні", і "В ігрі". Також акторка знімалася в серіалах.
Не лише картина "Баффі – переможниця вампірів" принесла зірці шалений успіх. Так, Елісон зіграла одну з головних ролей у серіалі "Як я зустрів вашу маму", що стала для неї знаковою.
Після 2016 року акторська кар'єра знаменитості пішла на спад. Вона майже припинила зніматися у кіно, натомість знімається лише в епізодичних ролях або озвучує якогось персонажа.
До речі, серіал "Баффі – переможниця вампірів" приніс Елісон не лише шалену популярність, а й познайомив з майбутнім чоловіком, актором Алексісом Денісофом. Вони почали зустрічатися на початку 2000 року, а одружилися вже у жовтні 2003. Разом вони виховують двох доньок.
Ніколас Брендон (Зендер Гарріс)
Американський актор у серіалі зіграв роль давнього приятеля Віллоу Розенберг, який згодом потоваришував із Баффі.
Найбільшу популярність знаменитості принесла саме роль у серіалі "Баффі – переможниця вампірів". Після завершення картини, Ніколас знімався у багатьох проєктах. Однак вони або не мали успіху, або ж роль Брендона була епізодичною.
Про особисте життя актора теж мало що відомо. Він був одружений, але його шлюб тривав лише шість років. Також він мав проблеми із законом. Зокрема, його заарештовували за побиття дівчини.
Ентоні Гед (Руперт Джайлз)
Англійський актор зіграв роль одного зі Спостерігачів, який мусив ввести нову Переможницю – Баффі – в курс справи. Саме ця робота у кіно принесла Ентоні шалену популярність.
Однак знаменитість не лише займався акторством. Він розвивав музичну кар'єру, зокрема спільно з композитором Джорджем Сара брав участь в записі альбому Music for Elevators. Також Ентоні працював ведучим.
Після завершення серіалу "Баффі – переможниця вампірів" актор зіграв ще ролі у таких популярних картинах, як "Я буду поруч", "Сенсація", "Доктор Хто" та "Пригоди Мерліна". Однак, після 2008 року Ентоні припинив активно зніматися у фільмах.
В особистому житті знаменитості все чудово. Він від 1982 року перебуває у стосунках із Сарою Фішер, яка народила йому двох дітей.
Мішель Трахтенберг (Дон Саммерс)
Американська акторка у серіалі зіграла роль сестри Баффі. До акторського складу знаменитість приєдналася вже у п'ятому сезоні.
Після завершення знімань "Баффі – переможниці вампірів" Мішель зазвичай грала епізодичні ролі. Щоправда, 2008 року акторка мала знакову роль у серіалі "Пліткарка". Від 2018 року знаменитість взагалі припинила грати у кінокартинах.
А от своє особисте життя знаменитість тримає у таємниці.
Джеймс Марстерс (Спайк)
Американський актор у серіалі зіграв роль вампіра Спайка, в якого був роман з Баффі. Це стала найзнаковіша робота в акторській кар'єрі Джеймса. Після цього він мав ролі у телесеріалах чи фільмах, однак вони не принесли йому шаленого успіху.
Джеймс також намагався розвивати музичну кар'єру. Він був фронтменом гурту Ghost of the Robot. Після виходу з колективу пішов у сольне плавання та навіть випустив і не одну платівку. Однак і музична кар'єра Джеймса не мала шаленого успіху.
Знаменитість був двічі одружений. З першою дружиною прожив майже 10 років. Екси виховують спільного сина. Нині актор перебуває у шлюбі з Патрицією Рахман.
Карізма Карпентер (Корделія Чейз)
У серіалі американська акторка зіграла роль однокласниці Баффі, яка допомагала їй боротися проти вампірів. Хоча Карізма була лише у перших трьох сезонах, однак встигла полюбитися глядачам.
Акторка пішла з серіалу заради знімань у картині "Ангел", яка теж принесла їй чималу популярність. Знаменитість грала також у таких стрічках, як "Нестримні", "Люцифер" та інших. Утім, шалену популярність вони їй не принесли.
Від 2019 року акторка майже припинила з'являтися на телеекранах. Про особисте життя Карізми теж мало що відомо. Вона була заміжня та виховує сина, якого народила 2003 року.
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