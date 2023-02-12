Актори з серіалу "Баффі – переможниця вампірів" тоді і зараз: як за 26 років змінилися виконавці головних ролей

Американський серіал "Баффі – переможниця вампірів" – один із найпопулярніших молодіжних проєктів.

Перший епізод стрічки з'явився на екранах далекого 1997 року. Хоч серіал припинили знімати 2003 року, однак він досі популярний. Такий успіх картині приніс не лише сюжет, а й актори, які втілили персонажів.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як за 26 років змінилися виконавиці головних ролей у серіалі "Баффі – переможниця вампірів".

Сара Мішель Геллар (Баффі Енн Саммерс)

Американській акторці довірили грати роль головної героїні серіалу - Баффі Енн Саммерс – молодої дівчини, яку обрала доля для битви із силами зла. Стрічка зробила молоду Сару популярною у всьому світі.

Сара Мішель Геллар у ролі Баффі Енн Саммерс / Фото: Фото з відкритих джерел

Ще під час знімань "Баффі – переможниці вампірів" акторка вже бралася за ролі в інших картинах, які теж були успішними. Зокрема, 2002 року Сара зіграла одну з головних ролей у фільмі "Скубі-Ду", 2004 – "Скубі-Ду 2: Монстри на волі".

Сара Мішель Геллар, 2004 рік / Фото: Associated Press

Також успіх знаменитості принесла роль у фільмі жахів "Прокляття" 2004 року та "Прокляття-2" 2006 року.

Сара Мішель Геллар, 2006 рік / Фото: Associated Press

Однак після 2010 року у кіно Сара припинила зніматися, лише час від часу акторка з'являється у телесеріалах або озвучує якогось персонажа.

Сара Мішель Геллар, 2015 рік / Фото: Associated Press

В особистому житті в Геллар все чудово. Від 2001 року вона перебуває у шлюбі з актором Фредді Принцем-молодшим. Разом пара виховує двох дітей – доньку Шарлотту та сина Роккі.

Сара Мішель Геллар з чоловіком / Фото: Associated Press

Елісон Ганніган (Віллоу Розенберг)

Американська акторка зіграла у серіалі роль подруги Баффі, в якої згодом відкрилися чаклунські здібності. Кінострічка принесла Елісон шалений успіх та популярність. Після знімань у "Баффі – переможниці вампірів" знаменитість мала чимало різних ролей.

Елісон Ганніган у ролі Віллоу Розенберг / Фото: Фото з відкритих джерел

Елісон грала і в серії фільмів "Американський пиріг", і в "Кінопобаченні", і "В ігрі". Також акторка знімалася в серіалах.

Не лише картина "Баффі – переможниця вампірів" принесла зірці шалений успіх. Так, Елісон зіграла одну з головних ролей у серіалі "Як я зустрів вашу маму", що стала для неї знаковою.

Елісон Ганніган / Фото: Associated Press

Після 2016 року акторська кар'єра знаменитості пішла на спад. Вона майже припинила зніматися у кіно, натомість знімається лише в епізодичних ролях або озвучує якогось персонажа.

Елісон Ганніган / Фото: Associated Press

До речі, серіал "Баффі – переможниця вампірів" приніс Елісон не лише шалену популярність, а й познайомив з майбутнім чоловіком, актором Алексісом Денісофом. Вони почали зустрічатися на початку 2000 року, а одружилися вже у жовтні 2003. Разом вони виховують двох доньок.

Елісон Ганніган з чоловіком / Фото: Associated Press

Ніколас Брендон (Зендер Гарріс)

Американський актор у серіалі зіграв роль давнього приятеля Віллоу Розенберг, який згодом потоваришував із Баффі.

Ніколас Брендон у ролі Зендера Гарріса / Фото: Фото з відкритих джерел

Найбільшу популярність знаменитості принесла саме роль у серіалі "Баффі – переможниця вампірів". Після завершення картини, Ніколас знімався у багатьох проєктах. Однак вони або не мали успіху, або ж роль Брендона була епізодичною.

Ніколас Брендон / Фото: instagram.com/nicholasbrendon

Про особисте життя актора теж мало що відомо. Він був одружений, але його шлюб тривав лише шість років. Також він мав проблеми із законом. Зокрема, його заарештовували за побиття дівчини.

Ніколас Брендон / Фото: Associated Press

Ентоні Гед (Руперт Джайлз)

Англійський актор зіграв роль одного зі Спостерігачів, який мусив ввести нову Переможницю – Баффі – в курс справи. Саме ця робота у кіно принесла Ентоні шалену популярність.

Ентоні Гед у ролі Руперта Джайлза / Фото: Фото з відкритих джерел

Однак знаменитість не лише займався акторством. Він розвивав музичну кар'єру, зокрема спільно з композитором Джорджем Сара брав участь в записі альбому Music for Elevators. Також Ентоні працював ведучим.

Ентоні Гед / Фото: Associated Press

Після завершення серіалу "Баффі – переможниця вампірів" актор зіграв ще ролі у таких популярних картинах, як "Я буду поруч", "Сенсація", "Доктор Хто" та "Пригоди Мерліна". Однак, після 2008 року Ентоні припинив активно зніматися у фільмах.

Ентоні Гед / Фото: Associated Press

В особистому житті знаменитості все чудово. Він від 1982 року перебуває у стосунках із Сарою Фішер, яка народила йому двох дітей.

Мішель Трахтенберг (Дон Саммерс)

Американська акторка у серіалі зіграла роль сестри Баффі. До акторського складу знаменитість приєдналася вже у п'ятому сезоні.

Мішель Трахтенберг у ролі Дон Саммерс / Фото: Фото з відкритих джерел

Після завершення знімань "Баффі – переможниці вампірів" Мішель зазвичай грала епізодичні ролі. Щоправда, 2008 року акторка мала знакову роль у серіалі "Пліткарка". Від 2018 року знаменитість взагалі припинила грати у кінокартинах.

Мішель Трахтенберг / Фото: Associated Press

А от своє особисте життя знаменитість тримає у таємниці.

Джеймс Марстерс (Спайк)

Американський актор у серіалі зіграв роль вампіра Спайка, в якого був роман з Баффі. Це стала найзнаковіша робота в акторській кар'єрі Джеймса. Після цього він мав ролі у телесеріалах чи фільмах, однак вони не принесли йому шаленого успіху.

Джеймс Марстерс у ролі Спайка / Фото: Фото з відкритих джерел

Джеймс також намагався розвивати музичну кар'єру. Він був фронтменом гурту Ghost of the Robot. Після виходу з колективу пішов у сольне плавання та навіть випустив і не одну платівку. Однак і музична кар'єра Джеймса не мала шаленого успіху.

Знаменитість був двічі одружений. З першою дружиною прожив майже 10 років. Екси виховують спільного сина. Нині актор перебуває у шлюбі з Патрицією Рахман.

Джеймс Марстерс з дружиною / Фото: Getty Images

Карізма Карпентер (Корделія Чейз)

У серіалі американська акторка зіграла роль однокласниці Баффі, яка допомагала їй боротися проти вампірів. Хоча Карізма була лише у перших трьох сезонах, однак встигла полюбитися глядачам.

Карізма Карпентер у ролі Корделії Чейз / Фото: Фото з відкритих джерел

Акторка пішла з серіалу заради знімань у картині "Ангел", яка теж принесла їй чималу популярність. Знаменитість грала також у таких стрічках, як "Нестримні", "Люцифер" та інших. Утім, шалену популярність вони їй не принесли.

Карізма Карпентер / Фото: Associated Press

Від 2019 року акторка майже припинила з'являтися на телеекранах. Про особисте життя Карізми теж мало що відомо. Вона була заміжня та виховує сина, якого народила 2003 року.

Карізма Карпентер / Фото: Associated Press

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