Актори з серіалу "Ксена: принцеса-воїн" тоді і зараз: як за 28 років змінилися виконавці головних ролей

Більшість акторів не лише змінилися зовні, а й обрали інший рід діяльності.

Фентезійний телесеріал "Ксена: принцеса-воїн" вперше вийшов на телеекрани далекого 1995 року.

Кінокартина про войовничу принцесу Ксену одразу полюбилася глядачам та завоювала чималу популярність серед публіки. Серіал, у якого шість сезонів, мав високі рейтинги. Стрічку транслювали у понад 108 країнах світу.

Від дати виходу першої серії минуло 28 років. За цей час виконавці головних ролей серіалу "Ксена: принцеса-воїн" неабияк змінилися. Редакція сайту ТСН.ua пропонує переглянути, що ж сталося з головними акторами стрічки.

Люсі Лоулес (Ксена)

Новозеландська акторка зіграла у серіалі головну роль, Люсі втілила на екрані Ксену – принцесу воїн. Молода Лоулесс стала неабияк популярною, спочатку в Америці, а потім й у світі.

Люсі Лоулес у ролі Ксени / Фото: Фото з відкритих джерел

Після завершення знімань картини знаменитість продовжила далі займатися акторською кар'єрою. Люсі мала ролі у таких фільмах, як "Людина-павук", "Секретні матеріали", "Евротур", "Бугімен", "Зоряний крейсер "Галактика", "Спартак: Кров та пісок" та інших.

Люсі Лоулес / Фото: Associated Press

Та не лише акторською кар'єрою займається знаменитість. Вона пробувала себе у ролі ведучої. Також Люсі розвивала співочу кар'єру.

Люсі Лоулес / Фото: Associated Press

Утім, у 2010-х роках кар'єра знаменитості пішла на спад. Повернути таку популярність, яку їй приніс серіал "Ксена: принцеса-воїн", вже не вдалося. Нині Люсі співає, грає епізодичні ролі та озвучує персонажів у кінокартинах.

Люсі Лоулес / Фото: Associated Press

Лоулес була двічі у шлюбі. Першим її чоловіком став Гарт Лоулес, від якого вона народила доньку. Другим чоловіком Люсі став продюсер Роберт Таперт. У подружжя народилося двоє синів.

Рене О'Коннор (Габріелла)

Американська акторка втілила на екрані роль супутниці та напарниці Ксени – Габріелли. Кінокартина принесла артистці неабияку популярність. Рене навіть визнали за версією журналу People однією з "найкрасивіших знаменитостей".

Рене О'Коннор у ролі Габріелли / Фото: Фото з відкритих джерел

Після завершення знімань "Ксени", акторка й сама взялася за виробництво кінокартин. Вона створила кінокомпанію ROC Pictures, де займала посади продюсера та режисера.

Сама Рене теж знімалась у фільмах, однак вкрай рідко, і вони не приносили їй шалену популярність.

Нині артистка більше займається благодійністю. Вона збирає кошти на те, аби малозабезпечені родини могли отримувати медичне обслуговування. Також акторка переказує кошти фонду, який допомагає людям, які постраждали через пожежі. Окрім цього, Рене активно підтримує ЛГБТ-спільноту.

Ренне О'Коннор / Фото: Getty Images

Знаменитість була у шлюбі з бізнесменом Стівом Муіром, від якого народила сина. Також акторка має доньку від актора Джеда Сура.

Тед Реймі (Джокер)

Американському актору в серіалі дісталася комедійна роль. Він втілив на екрані Джокера, який мріяв стати воїном.

Тед Реймі у ролі Джокера / Фото: Фото з відкритих джерел

Після закінчення знімань "Ксени" Теду не поталанило отримати знакові ролі у кіно. Здебільшого, він грав епізодичних персонажів у таких картинах, як "Надприродне", "Твін Пікс", "Людина-павук", "Прокляття" та інших.

Однак згодом знаменитість пішов з кіно. Натомість Тед зайнявся музичною кар'єрою та спробував себе у ролі сценариста.

Тед Реймі / Фото: Associated Press

Кевін Сміт (Арес)

Новозеландський актор зіграв роль грецького бога війни – Ареса. На жаль, робота у стрічці стала однією з його останніх.

Кевін Сміт у ролі Ареса

2002 року під час знімань картини "Доблесні воїни 2: Повернення в Тао" Кевін впав з висоти та отримав серйозну травму голови. Він 10 днів перебував у комі, але лікарі не змогли врятувати його життя. 15 лютого 2002 року він помер, так і не отямившись.

Кевін Сміт / Фото: Фото з відкритих джерел

У знаменитості залишилося три сина.

Едріан Вілкінсон (Єва)

У серіалі американська акторка зіграла роль доньки Ксени – Єви. Серіал приніс знаменитості шалену популярність.

Едріан Вілкінсон у ролі Єви / Фото: Фото з відкритих джерел

Після завершення знімань "Ксени", Едріан продовжила грати. Вона з'являлася у таких картинах, як "Зоряний шлях триває", "Стар Трек: Відступники", "Усі жінки – відьми" та інших.

Утім, повторити успіх "Ксени" акторці не вдалося. Нині вона майже не з'являється у фільмах та грає епізодичні ролі.

Едріан Вілкінсон / Фото: Associated Press

Гадсон Лейк (Каллісто)

У серіалі американська акторка зіграла лиходійку – Каллісто, яка є однією з найголовніших ворогів Ксени. Гадсон стала відомою саме завдяки цій ролі.

Гадсон Лейк у ролі Каллісто / Фото: Фото з відкритих джерел

Після завершення знімань серіалу, акторка продовжила розвивати акторську кар'єру. Однак, їй не щастило з ролями. Гадсон грала лише епізодичних персонажів. 2013 року знаменитість знялася у своєму останньому проєкті. Нині ж вона непублічна особистість. Гадсон працює інструкторкою йоги в Лос-Анджлесі.

Гадсон Лейк / Фото: instagram.com/hudsonleick

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