Актори з серіалу "Як я зустрів вашу маму" тоді і зараз: як за 18 років змінилися зірки комедії

Минуло 18 років відтоді, як на екрани вийшов перший епізод ситкому "Як я зустрів вашу маму".

Глядачам одразу припали до душі головні персонажі. Прихильники серіалу оцінили їхні дотепні жарти та з захопленням спостерігали за життєвими ситуаціями, в які потрапляли герої.

Також мільйони глядачів з нетерпінням чекали на те, коли ж Тед Мосбі нарешті розповість своїм дітям, як він зустрів ту саму "маму".

Минуло чимало років, як на екрани вийшла перша серія серіалу. Тож, редакція сайту ТСН.ua пропонує подивитися, як змінилися та що сталося з виконавцями головних ролей культового ситкому.

Джош Реднор (Тед Мосбі)

Американський актор та режисер зіграв у ситкомі роль архітектора Теда Мосбі, саме він розповідав своїм дітям про те, як зустрів їхню маму. На момент виходу першої серії Джошу був 31 рік, тим часом його герою – 27.

Джош Реднор у ролі Теда Мосбі / Фото: скриншот з відео

Після виходу картини "Як я зустрів вашу маму" на екрани, актор прокинувся шалено популярним. Роль архітектора Теда Мосбі стала найуспішнішою його робою у кар'єрі. Утім, після завершення ситкому Джош зник з великих екранів та припинив зніматися у кіно.

Реднор також спробував свої сили як режисер. Його дебютною роботою став фільм "Щасливі разом" 2010 року. Вже 2012 року знаменитість зняв свій другий фільм "Гуманітарні науки".

Джош Реднор / Фото: Associated Press

В особистому житті у Джоша не все вдало складається. Під час знімань серіалу "Як я зустрів вашу маму" Реднор познайомився з акторкою Ліндсі Прайс, з якою у них зав'язалися стосунки. Утім вони були разом трішки більше року та розійшлися.

Джош зустрічався з такими акторками, як Мейделін Зіма, Джулією Джонс, Марісою Томей, Мінкою Келлі. Наразі актору 48 років, проживає знаменитість у Лос-Анджелесі, неодружений та дітей у нього немає.

Джош Реднор / Фото: instagram.com/joshradnor

Кобі Смолдерс (Робін Щербатськи)

У серіалі канадійській акторці дісталася роль репортерки та ведучої Робін Щербатськи, яка переїхала з Канади до США. На момент виходу першої серії Кобі було 23 роки, а от її героїні – 25.

Кобі Смолдерс у ролі Робін Щербатськи / Фото: скриншот з відео

Серіал "Як я зустрів вашу маму" приніс юній акторці славу та визнання. Нині вона продовжує будувати успішну кар'єру. Кобі часто знімається у фільмах від кіновсесвіту Marvel, де грає роль агентки Марії Гілл. До речі, 2022 року знаменитість знялася у серіалі "Як я зустріла вашого тата", де знову втілила на екранах Робін Щербатськи.

Кобі Смолдерс / Фото: Associated Press

2015 року Кобі зізналася, що під час знімань ситкому "Як я зустрів вашу маму" у неї діагностували рак. Вона перенесла декілька операцій протягом двох років. Хворобу акторка поборола.

Кобі Смолдерс / Фото: instagram.com/cobiesmulders

В особистому житті у 40-річної зірки все гаразд. 2009 року акторка вийшла заміж за режисера Тарана Кіллама. Подружжя виховує двох доньок – Шейлін та Джаніту.

Кобі Смолдерс з чоловіком / Фото: instagram.com/cobiesmulders

Джейсон Сігел (Маршалл Еріксен)

Американському актору у серіалі дісталася роль юриста Маршалла Еріксена, який згодом став верховним суддею Нью-Йорка. На момент виходу першої серії ситкому Джейсону було 25 років, а от його персонажу 27.

Джейсон Сігел у ролі Маршалла Еріксена / Фото: скриншот з відео

До початку знімань картини знаменитість вже був успішним актором. До речі, Джейсону запропонували роль Маршалла через те, що продюсери були фанатами серіалу, де він знімався.

Джейсон Сігел / Фото: Associated Press

Після завершення картини зірка продовжив далі грати у кіно. Його можна побачити у таких стрічках, як "Друзі назавжди", "Відкриття", "Кінець світу", "Кохання по-дорослому" та багатьох інших.

Джейсон Сігел / Фото: Associated Press

Про особисте життя Джейсона мало що відомо. Тривалий час він зустрічався з фотографинею Алексіс Мікстер. Утім, 2021 року пара розійшлася. Наразі актору 43 роки, він неодружений та дітей у нього немає.

Джейсон Сігел та Алексіс Мікстер / Фото: Associated Press

Елісон Ганніган (Лілі Олдрін)

Американській акторці у серіалі дісталася роль виховательки у дитячому садочку Лілі Олдрін, яка захоплюється малюванням. На момент виходу першої серії картини Елісон був 31 рік, а от її героїні – 27.

Елісон Ганніган у ролі Лілі Олдрін / Фото: скриншот з відео

Роль Лілі принесла акторці шалений успіх. Утім, вона вже була відомою, адже знімалася у серіалі "Баффі – переможниця вампірів".

Елісон Ганніган / Фото: Associated Press

Після завершення картини Елісон продовжила з'являтися на екранах. Утім, вона вже не мала таких успішних ролей.

Елісон Ганніган / Фото: Associated Press

Акторка від 2003 року перебуває у шлюбі з актором Алексісом Денісоф. Разом вони виховують двох доньок – Сатьяну та Ківі.

Елісон Ганніган з чоловіком / Фото: Associated Press

Ніл Патрік Гарріс (Барні Стілсон)

Американському актору дісталася у серіалі роль холостяка та невиправного ловеласа Барні Стілсона. На момент виходу першої серії Патріку було 32 роки, а от його персонажу – 30.

Ніл Патрік Гарріс у ролі Барні Стілсона / Фото: скриншот з відео

Серіал "Як я зустрів вашу маму" приніс актору неабияку популярність, утім Ніл до початку знімань картини вже мав успішні роботи. Знаменитість неодноразово був лауреатом престижних премій, зокрема "Еммі". Також він був номінований на "Золотий глобус" та "Оскар".

Ніл Патрік Гарріс / Фото: Associated Press

Знаменитість є відкритим геєм. Він перебуває у шлюбі з продюсером Девідом Бартка. Разом пара виховує доньку та сина, які народилися 2010 року завдяки сурогатному материнству.

Ніл Патрік Гарріс із сім'єю / Фото: instagram.com/nph

Наразі Патріку 49 років, він має щасливу сім'ю та успішну кар'єру.

Крістін Міліоті (Трейсі МакКоннелл)

Американська акторка зіграла у серіалі роль тієї самої мами, про яку дітям розповідав Тед Мосбі. Знаменитість з'явилася в останньому сезоні картини, на той момент їй було 28 років.

Крістін Міліоті справа, а зліва - Джош Реднор / Фото: скриншот з відео

Хоча Крістін зіграла невелику роль, утім глядачам вона запам'яталася. Після завершення ситкому "Як я зустрів вашу маму" акторка зіграла у таких картинах, як "Вовк з Волл-стріт", "Фарґо", "Чорне дзеркало" та інших.

Крістін Міліоті / Фото: Associated Press

Про особисте життя Крістін мало що відомо. Офіційно 37-річна зірка нічого не розповідає.

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