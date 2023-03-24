Акторка Алла Мартинюк приголомшила, як колишній чоловік-росіянин погрожував їхній доньці

Екссолістка гурту "Сливки", а нині позаштатна радниця головнокомандувача Валерія Залужного Алла Мартинюк поділилася особистим.

Акторка, яка нині активно займається волонтерством, поділилася, що на початку повномасштабного вторгнення її колишній чоловік-росіянин завдав їхній 16-річній доньці Поліні серйозного стресу.

У програмі ЖВЛ Мартинюк розповіла, як чоловік телефонував доньці та погрожував:

"Він підтримує російську агресію. Написав, що він в'їде сюди. Каже: "Донечко, я вже скоро буду поруч". Я її дуже довго виводила емоційно. Як так, каже: "Тату, ти їдеш мене вбивати?". "Ти ж знаєш, я за мир, я вступив у лави російської армії". Потім він сміявся, каже: "Я жартував", - приголомшила подробицями Мартинюк.

Алла Мартинюк про погрози проросійського екс-чоловіка та втрату близьких на війні

Після такого собі жарту і донька, і Алла заблокували чоловіка у всіх месенджерах. Проте "горе-гуморист" намагався знову вийти з ними на зв'язок. "Він вже десь в Польщі, бо він якось мене набрав. Був +4, я бачу номер, і: "Алло, алло. Алла, ви досі на мене сердитесь?". Я така: "До побачення", - розповіла артистка.

Якщо перший чоловік Алли у чорному списку, то другий, український актор Дмитро Суржиков, завжди бажаний гість у домі Алли. За словами акторки, він спілкується з дітьми і підтримує її.

Дмитро дуже близький з обома дівчатками Алли. Полінку він виховував із двох років. А 12-річна Емілія взагалі наймолодша донька Дмитра. Він був поруч із нею все життя, навіть після розлучення з Мартинюк.

Алла Мартинюк з ексчоловіком Дмитром Суржиковим та їхньою донькою

Нагадаємо, раніше екссолістка гурту "Сливки" Алла Мартинюк розповіла, як тікала з Росії і чому опинилася на Донбасі.

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