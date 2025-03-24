Акторка Анна Сагайдачна приховала свій перший шлюб і назвала причину: "Не сприймаю його"

Українська акторка, зірка серіалу "Кріпосна" Анна Сагайдачна розкрила таємницю свого першого шлюбу.

Річ у тім, що Анна публічно згадувала, що була заміжня лише з Євгеном Третяком і називала це першим шлюбом. Проте виявилося, що до цього акторка також узаконювала стосунки. За її словами, трапилося це у студентські роки зі значно старшим чоловіком. Проте через юний вік та недоліки обранця шлюб протривав недовго. Тож зірка не визнає його, хоча юридично розлучена двічі.

"З Женею (ексчоловіком – прим. ред.) юридично другий шлюб. А про перший немає чого говорити. Не сприймаю його. У мене ID-картка – там немає жодних (записів – прим. ред.). Ми були студентами. Хороша людина, питань нема. Ми зустрічалися, а потім подумали, що треба розписатися. Це не було по приколу. Але там одразу розпочалися проблеми. Він одразу ревнував до моєї роботи. І все – поїхала на знімання за кордон. Але це не тому, що я не поважаю людину, а просто тому, що це не мало жодних результатів. Ми просто зустрічалися й розійшлися", – поділилася Анна в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Анна Сагайдачна / Фото: instagram.com/annasagaidachnaya

Через деякий час акторка закрутила роман зі своїм майбутнім другим чоловіком Євгеном Третяком. У подружжя народився син Тимур. Утім, 2023 року пара розлучилася. І вже за короткий період Анна зустріла свого третього обранця, ім'я якого не розкриває. Відомо, що він підприємець і разом з акторкою понад рік. За цей час вони стали батьками донечки, яку Сагайдачна народила наприкінці минулого року. Цікаво, що загадковий чоловік вже освідчувався зірці, але вона відмовила у шлюбі та нещодавно назвала причину.

Читайте також: