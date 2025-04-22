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Акторка Біблів розкрила ім'я режисера з РФ, який пропонував їй оральний секс за роль: "Мені було 19"
Артистка розкрила, як повелася після отриманої пропозиції.
Зірка серіалу "Будиночок на щастя", акторка Віталіна Біблів, яка раніше заявила про заміжжя, розповіла про неочікувані пропозиції на початку кар'єри.
Артистка пригадала свій шлях розвитку в кіно. Біблів поділилася, що спочатку знімалася у масовці, але одного разу у неї з’явилася можливість стрімко покращити свій статус у кіносвіті. Щоправда, у жахливий спосіб. Зокрема, тоді ще 19-річній Біблів російський режисер Олександр Ашкеназі запропонував піднятися кар'єрними сходами за однієї принизливої умови. Він переступив моральні принципи й намагався схилити юну акторку до сексу. У відповідь зірка різко послала його.
"Коли мені було 19 років, був режисер Олександр Ашкеназі. Він живе зараз в лайні. Я знімалась в масовці, він до мене підходить і каже: "Якщо ти зі мною переспиш або в*дсм*кчеш мені, я тобі дам головну роль в новому проєкті". А я відповіла: "А не пішли б ви…". У мене був вибір: синя таблетка чи червона…", — поділилася Віталіна в інтерв’ю Маші Єфросиніній.
До слова, акторка була приємно здивована своєю різкою позицією. Вона пояснила, що навіть попри юний вік, тоді вона ретельно продумала все наперед і обійшла ганебну пропозицію. І у результаті навіть без таких домовленостей досягла значних вершин на великих екранах.
"Тоді в 19 років я чомусь зрозуміла, що це неправильно. Я зважила все. Я буду йому винна постійно. Мене будуть називати режисерською підстілкою. Я кажу, я могла відразу або ні. Я пішла зніматися у масовці далі. Так і не факт, що мені б дали цю роль", — додала артистка.
Нагадаємо, нещодавно Віталіна Біблів розкрила жахи окупації, в якій прожила понад місяць. Зірка шокувала, як склала заповіт під час вибухів і що там написала.