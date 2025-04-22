Акторка Біблів розкрила ім'я режисера з РФ, який пропонував їй оральний секс за роль: "Мені було 19"

Віталіна Біблів

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Зірка серіалу "Будиночок на щастя", акторка Віталіна Біблів, яка раніше заявила про заміжжя, розповіла про неочікувані пропозиції на початку кар'єри.

Артистка пригадала свій шлях розвитку в кіно. Біблів поділилася, що спочатку знімалася у масовці, але одного разу у неї з’явилася можливість стрімко покращити свій статус у кіносвіті. Щоправда, у жахливий спосіб. Зокрема, тоді ще 19-річній Біблів російський режисер Олександр Ашкеназі запропонував піднятися кар'єрними сходами за однієї принизливої умови. Він переступив моральні принципи й намагався схилити юну акторку до сексу. У відповідь зірка різко послала його.

"Коли мені було 19 років, був режисер Олександр Ашкеназі. Він живе зараз в лайні. Я знімалась в масовці, він до мене підходить і каже: "Якщо ти зі мною переспиш або в*дсм*кчеш мені, я тобі дам головну роль в новому проєкті". А я відповіла: "А не пішли б ви…". У мене був вибір: синя таблетка чи червона…", — поділилася Віталіна в інтерв’ю Маші Єфросиніній.

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Віталіна Біблів

До слова, акторка була приємно здивована своєю різкою позицією. Вона пояснила, що навіть попри юний вік, тоді вона ретельно продумала все наперед і обійшла ганебну пропозицію. І у результаті навіть без таких домовленостей досягла значних вершин на великих екранах.

"Тоді в 19 років я чомусь зрозуміла, що це неправильно. Я зважила все. Я буду йому винна постійно. Мене будуть називати режисерською підстілкою. Я кажу, я могла відразу або ні. Я пішла зніматися у масовці далі. Так і не факт, що мені б дали цю роль", — додала артистка.

Нагадаємо, нещодавно Віталіна Біблів розкрила жахи окупації, в якій прожила понад місяць. Зірка шокувала, як склала заповіт під час вибухів і що там написала.