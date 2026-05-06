Акторка Білан після зради військового висловилася про виховання 7-місячного сина і суму аліментів

Вікторія Білан і Володимир Ращук з сином / © instagram.com/volodymyr_rashchuk

Українська акторка Вікторія Білан після викриття подробиць зрад з боку Володимира Ращука розповіла про виховання спільного сина Яреми.

Як відомо, актор-військовий пішов до коханки під час вагітності Вікторії. Втім, попри непростий період, вона народила їхнього синочка. У травні хлопчику виповнилося сім місяців, і батько все ж залишається присутнім у його житті. Хоча в інтерв’ю Аліні Доротюк акторка зізнається, що вона не прагне підтримувати контакт поза питаннями дитини.

«Якби у мене була можливість з ним не бачитися, я б обрала це. Але у будь-якому разі він приїздитиме до сина, я не можу заборонити. Після останньої брехні його, що „просто так склалося і я покохав“, хай кохає і буде щасливим. Якби ж мене й мого сина залишили у спокої», — поділилася Білан.

Вікторія Білан і Володимир Ращук з сином на Великдень / © instagram.com/vikki.bilan

Водночас зіркова мама озвучила фінансову сторону участі батька у вихованні. За її словами, Володимир Ращук щомісяця перераховує на потреби сина 15 тисяч гривень, а також інколи допомагає речами. Втім, за словами акторки, участь батька не є стабільною.

«Він дає мені 15 тис. грн на місяць для дитини. Декілька разів просила його купити суміш, що робив декілька разів. І зараз купив і привіз стільчик для годування. Коли я прошу і він може, то він сидить. Але може й тиждень не цікавитися, як його син. Або приїхати на 10 хв і зробити фото, як це було на святкування першого місяця Яремчику. Він привіз кульки, сфотографувався і поїхав. Але чесно, я бачу, що він його щиро любить», — наголосила Вікторія.

