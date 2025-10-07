Акторка Білан розповіла про службу чоловіка Ращука на фронті: "Відчувала страх, нестерпний біль"

Володимир Ращук та Вікторія Білан / © instagram.com/vikki.bilan

Українська акторка Вікторія Білан, яка нещодавно стала мамою вдруге, відверто розповіла про службу чоловіка, актора Володимира Ращука, в лавах ЗСУ.

Артист долучився до війська ще на початку повномасштабної війни. Акторка теж не гаяла часу. Вона відправила доньку на захід України і сама підписала контракт. Вікторія Білан зізнається в інтерв'ю Oboz.ua, що намагалася бути якомога корисною: працювала в штабі, а згодом як волонтер поїхала до чоловіка на фронт. Щоправда, Володимир Ращук був проти цієї ідеї та одразу відправив дружину до безпечного місця.

"Була на кухні, потім трохи поїздила на стрільби, а згодом поїхала до чоловіка в Сєвєродонецьк. Хоч і під виглядом волонтера, але готувалася – у повному спорядженні, бо планувала залишитися. Приїхала вночі до нього на "нуль". Він сказав: "Щоб я тебе тут більше не бачив! Їдь додому, у штабі роботи повно, ще й за тебе буду переживати", - говорить акторка.

Володимир Ращук та Вікторія Білан / © instagram.com/vikki.bilan

Вікторія Білан зізнається, що їй було тяжко відпускати чоловіка. Зокрема, вона неабияк хвилювалася за його безпеку, відчувала страх, що навіть не могла спати вночі. У ці миті артистку заспокоювала донька. Сама ж акторка молилася, аби з її коханим все було добре.

"Як я його відпускала на фронт? Звісно, плакала. Відчувала страх, нестерпний біль, відчай, були ночі геть без сну. Але донька сказала: "Мамо, треба вірити, що він повернеться. І це від тебе залежить: будеш вірити – він виживе. Будеш думати про погане – буде погано". Я постійно відчувала, коли у них був бій, коли йому було важко. Всередині починалося щось дуже гаряче – до нудоти, до страху, така тривога, яку неможливо перебити нічим. Тоді я щосили починала молитися і вірила, що це допоможе. Вдома все було в іконах, ладаном житло пропахло", - зізналась артистка.

Володимир Ращук та Вікторія Білан

