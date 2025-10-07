Акторка Білан зізналась, як наважилась на вагітність в 47 років і як відреагувала її доросла донька

Вікторія Білан / © instagram.com/vikki.bilan

Відома українська акторка Вікторія Білан зізналась, як наважилась на вагітність в 47 років та як на це відреагувала її доросла донька.

Так, 5 жовтня в артистки та її чоловіка-військового Володимира Ращука народилася спільна дитина. На світ з'явився хлопчик Ярема. Як говорить знаменитість, ця дитина була неабияк бажаною, адже вони з чоловіком тривалий час планували вагітність. Що ж стосується віку, то Вікторія Білан зовсім про це не думала. За словами артистки, вона і в 50 років не вагалася б.

"Я зовсім не думала про вік, просто дуже хотіла дитину. Мені здається, навіть якби вагітність настала у 50, я б не вагалася. Наш хлопчик – бажана, планована дитина. Ми з чоловіком йшли до цього багато років. Звісно, повномасштабна війна трохи змінила плани, зупинила нас на якийсь час. Але бажання стати батьками залишалося сильнішим за будь-які обставини", - запевнила артистка в інтерв'ю Oboz.ua.

Вікторія Білан, Володимир Ращук та їхній син / © instagram.com/vikki.bilan

Вікторія Білан вже виховує 20-річну доньку Катю. Дівчина неабияк зраділа появі на світ братика. Єдине, що вона поцікавилася в мами, чому вона так із цим затягувала.

"Сказала: "Чому я так довго чекала на братика?". Нашій Каті – 20 років. Відверто кажучи, нам було все одно, хто народиться – хлопчик чи дівчинка. Але, коли дізналися, що хлопчик, дуже зраділи, бо дівчинка у нас вже є", - поділилась артистка.

Вікторія Білан із чоловіком та донькою / © instagram.com/vikki.bilan

