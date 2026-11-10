Акторка Буйновська після важкої ролі отримала серйозний діагноз: що сталося зі здоров’ям зірки

Юлія Буйновська / © пресслужба каналу "1+1"

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Українська акторка Юлія Буйновська відверто розповіла про проблеми зі здоров’ям, які пережила після емоційно складної кінороботи.

Артистка зізналася, що одне з її професійних перевтілень мало неочікувані наслідки. Після знімань вона дізналася про серйозний діагноз. Йдеться про цукровий діабет другого типу. За словами Буйновської, захворювання виявили на тлі сильного стресу. Згодом їй вдалося досягти ремісії.

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«Це дуже драматична роль. Це важка роль. У мене після неї діабет виявили. Виявляється, від стресу може бути. Ось так до мене „приплив“ діабет другого типу. Я його вилікувала. Ніхто не очікував», — поділилася Юлія в інтерв’ю Аліні Доротюк.

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Юлія Буйновська / © пресслужба каналу "1+1"

Йдеться про повнометражну стрічку, яка поки не має остаточної назви. Буйновська пояснила, що під час підготовки до драматичних ролей дуже глибоко занурюється у внутрішній світ персонажів. Вона настільки переймається їхніми трагедіями, що подумки проживає втрати та смерті, які відбуваються з героями. З часом акторка зрозуміла, що така емоційна залученість може мати цілком реальні наслідки для її організму.

«На цукровий діабет я не була готова, скажімо так. Тому я так сильно до здоров’я зараз прискіплива. Бо виявляється, через ось такі стреси — а це мої нерви, переживання, коли ти постійно хорониш людей у своїй голові, у своїй грі — мозок уже не відрізняє правду від вигаданого», — пояснила артистка.

Юлія Буйновська / © Viva

Після цього досвіду Юлія змінила ставлення до професійних жертв. Вона й надалі готова до фізичних трансформацій заради ролей, зокрема набору чи втрати ваги, але за умови контролю фахівців. Натомість емоційне та фізичне виснаження більше не вважає необхідною платою за успіх у професії.

Нагадаємо, нещодавно чоловік Юлії Буйновської приєднався до лав ЗСУ. Зірка розплакалася і розкрила подробиці.

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