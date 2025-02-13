Акторка Буйновська розкрила, як почалися її стосунки з Козловим і як він освідчився під час війни

Українська акторка Юлія Буйновська, яка зіграла головну роль у серіалі "Парочка слідчих", розсекретила, як почалися її стосунки з колегою Єгором Козловим і як він їй освідчився під час повномасштабної війни.

Парочка познайомилася 2020 року на знімальному майданчику. Симпатія між артистами зародилася на акторських пробах. Коли їх обох затвердили на роль, то Буйновська запропонувала колегам читати разом сценарій та готуватися. Юлія та Єгор часто бачилися разом, тож їхня симпатія одне до одного стала очевидною. Через тиждень після початку знімань проєкту закохані офіційно стали парою.

Юлія Буйновська та Єгор Козлов / Фото: instagram.com/yehor_kozlov

"Наші стосунки почалися на знімальному майданчику. Хоча зародилися вони ще на акторських пробах. Я пам'ятаю, що тоді одразу виникла симпатія, навіть через невеличкий конфлікт. Тоді я вирішила, що буде правильно, оскільки це мій перший серіал, дуже добре підготуватися. І я запропонувала всім акторам читати сценарій разом та готуватися. Ми з партнерами так читали десь тиждень. Ну, і оскільки ми частенько бачилися, симпатія вже починала проявлятися. І коли почалися знімання, десь через тиждень, здається, ми почали зустрічатися", - розповіла акторка сайту 1plus1.ua.

Закохані ще взимку 2021 року почали серйозно замислюватися про шлюб. Єгор Козлов планував освідчитися в Парижі. В акторів навіть були куплені квитки. Однак плани довелося змінити. А потім почалася повномасштабна війна, яка застала Юлію в Харкові. Після повернення акторки до Києва Козлов освідчився їй.

Юлія Буйновська та Єгор Козлов / Фото: instagram.com/yehor_kozlov

"Мій чоловік хотів мені освідчитися, як я вже потім дізналася, взимку 2021 року. У нас були куплені квитки до Парижа, і він там хотів все організувати, але ми так і не поїхали, а значить освідчення теж трошечки перенеслось. І от починається повномасштабна війна. Тільки-но я повернулася з Харкова до Києва, Єгор мені освідчився", - поділилася знаменитість.

Закохані уклали шлюб у жовтні 2022 року. Саме тоді була друга річниця їхніх стосунків. Попри фінансові складнощі, актори організували їхній розпис саме так, як і планували.

"Ми достатньо швидко все організували та розписалися на нашу другу річницю. Я просто одного разу сказала, що було б класно, якби ми одружилися 22 жовтня. І ми лише посміялися й потім все одно наважилися. У нас тоді були фінансові проблеми й виявилося, що дуже дорого розписуватись в приватних РАЦСах, але все ж таки ми все організували", - додала знаменитість.

Юлія Буйновська та Єгор Козлов / Фото: instagram.com/yehor_kozlov

Зазначимо, від понеділка по четвер о 20:00 на "1+1 Україна" глядачі зможуть побачити нові українські серіали. 17 лютого стартує серіальний сезон із прем'єри детективу "Парочка слідчих".

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