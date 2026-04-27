Акторка Буйновська розповіла про боротьбу за життя тата-військового: "Він єдиний, хто вижив"

Юлія Буйновська / © пресслужба каналу "1+1"

Реклама

Вже у цей понеділок о 20:00 на "1+1 Україна" відбудеться довгоочікувана прем'єра другого сезону детективного серіалу "Парочка слідчих". Глядачі нарешті побачать продовження пригод улюблених героїв і дізнаються, чи отримає розвиток романтична лінія Паші та Софії.

Втім, інтриги чекають на прихильників не лише на екрані. Вже за кілька днів з'явиться можливість ближче познайомитися з виконавицею головної ролі Юлією Буйновською. 29 квітня на YouTube-каналі "Марічка" вийде перше велике інтерв'ю зірки "Парочки слідчих", у якому акторка поспілкувалася з ведучою ТСН Марічкою Падалко.

Марічка Падалко та Юлія Буйновська / © пресслужба каналу "1+1"

Юлія вперше поділилася особистою історією про те, як повномасштабна війна змінила її стосунки з батьком, із яким вона не спілкувалася понад десять років. Батьки акторки розлучилися, коли їй було лише два роки. Мама виховувала доньку самостійно, а зв'язок із батьком був втрачений на довгі роки. Все змінилося після початку великої війни: від бабусі Юлія дізналася, що її тато пішов на фронт. Вони почали поступово відновлювати спілкування, однак за місяць до весілля акторки сталася трагедія. База, де перебував її батько, потрапила під обстріл.

Реклама

"Всі загинули. А тата привалило двома поверхами. Він єдиний, хто вижив. У нього були травми, несумісні з життям. Його рятували три місяці. Людину буквально збирали по частинах", — згадує Юлія.

Батько переніс численні операції, зокрема й на мозку. Їхня перша за довгий час зустріч відбулася в лікарні: спочатку він не впізнавав доньку, плутаючи її зі своєю матір'ю. Деякий час Юлія жила у Вінниці, щоб бути поруч із ним.

Юлія Буйновська / © пресслужба каналу "1+1"

"Він дуже довго не міг мене згадати. Три місяці, а то й більше ми жили в очікуванні. Нам казали: через 72 години стане зрозуміло, чи він виживе. І щоразу ці 72 години починалися знову. Ти не знаєш, чи організм бореться, чи здається. Але він поборов", — розповідає акторка.

Попри складну реабілітацію та проблеми зі здоров'ям, батько Юлії зміг повернутися до цивільного життя. Під час відновлення в Ужгороді він зустрів кохання. Хоча спочатку Юлія поставилася до нових стосунків із пересторогою, знайомство з обраницею батька розвіяло всі сумніви.

Реклама

"Я вважаю, що саме вона його і врятувала", — каже Юлія, щиро вдячна за турботу про батька.

В інтерв'ю акторка також розповість про стосунки з актором Єгором Козловим та одруження під час повномасштабної війни, перехід на українську мову та нову професію, яку вона опанувала. Не пропустіть інтерв'ю вже 29 квітня на YouTube-каналі "Марічка". А прем'єра другого сезону серіалу "Парочка слідчих" у понеділок о 20:00 на "1+1 Україна".