Акторка Цимбалару зізналась, чи була на побаченнях після розлучення і в яких стосунках із колишнім

Артистка оголосила про розлучення з чоловіком у березні цього року.

Українська акторка Анастасія Цимбалару привідкрила завісу особистого життя.

Так, у березні цього року знаменитість оголосила про розлучення з чоловіком, зіркою серіалу "Спіймати Кайдаша" Григорієм Баклановим. Прихильників Цимбалару цікавить, чи налагоджує вона особисте життя. У програмі "Ранок у великому місті" артистка дала чітко зрозуміти, що наразі її не цікавлять романтичні стосунки. Знаменитість також не квапиться ходити на побачення.

"Ні, на побачення не ходжу", - коротко відповіла акторка.

Анастасія Цимбалару / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Також Анастасія Цимбалару розкрила, в яких стосунках перебуває з Григорієм Баклановим після розлучення. Виявилося, що колишньому подружжю вдалося розійтися на позитивній ноті і вони спілкуються одне з одним. Нещодавно ж, коли була прем'єра мультфільму "Нікчемний Я 4", до озвучування якого долучилася акторка, то Бакланов прийшов підтримати ексдружину.

"До речі, мій колишній чоловік обіцяв прийти та привітати мене з прем'єрою. Тож, я в пошуках, де ж він", - зізнавалась акторка.

Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов / Фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Зазначимо, Анастасія Цимбалару та Григорій Бакланов перебували в стосунках протягом 10 років, з яких два - в шлюбі. У березні цього року актори розлучилися. Причину вони називати не стали.

Нагадаємо, нещодавно Анастасія Цимбалару шокувала, як повністю втратила слух. Артистка назвала причину, чому це сталося, та як минає її лікування.

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