Акторка Дар'я Легейда кардинально змінила імідж і несподівано стала блондинкою: фото до та після

Дар'я Легейда / © instagram.com/daryaleheida

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Українська акторка театру та кіно Дар’я Легейда наважилася на кардинальні зміни в зовнішності та здивувала шанувальників новим образом.

Зірка завітала до салону краси, де вирішила змінити колір волосся. Під час консультації з перукарем Дар’я зізналася, що давно мріяла стати блондинкою, однак хотіла обрати таку техніку фарбування, яка не потребуватиме частого оновлення. Майстер врахував хвилясту структуру її волосся та запропонував рельєфне фарбування у теплих відтінках.

«Я стільки років на це чекала! Ще й день народження скоро… Буде подарунок», — поділилася акторка у фотоблогу.

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Дар’я Легейда — до та після фарбування у блонд / © instagram.com/d_legeida

Після завершення процедури Дар’я не приховувала емоцій щастя й захвату. Побачивши себе у дзеркалі, вона щиро зраділа результату, адже майстру вдалося втілити її давню мрію. Відтепер Легейда постала перед прихильниками в образі ефектної блондинки та показала різницю між зовнішністю до і після перевтілення.

Шанувальники не залишилися осторонь і засипали знаменитість компліментами, зазначивши, що новий колір волосся їй дуже пасує.

Тобі дуже личить

Та взагалі круто!!! Ну розкішно

Дуже гарна дівчина, робота просто неймовірна

Красуня! Дуже гарно, але тобі все личить, бо це ти

Нагадаємо, нещодавно ведуча Стася Ровінська показала своє перевтілення за рік. Зірка за цей період кардинально схудла на 15 кг і змінила зачіску — фото до та після.

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