Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Акторка "Дизель Шоу" Грицук, яка пережила окупацію, пішла працювати на росіян

Акторка "Дизель Шоу" Грицук, яка пережила окупацію, пішла працювати на росіян

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
1171
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Акторка "Дизель Шоу" Грицук, яка пережила окупацію, пішла працювати на росіян

Марина Грицук / Фото: instagram.com/mary.gritsuk

Артистка стала ведучою ранкового шоу на міжнародній версії російського телеканалу.

Акторка гумористичного проєкту "Дизель Шоу" Марина Грицук, яка 17 днів перебувала під Києвом в окупації, пішла працювати на росіян.

Зокрема, артистка стала ведучою ранкового шоу на російському телеканалі у Білорусі. Грицук працює на "ТНТ International", що є міжнародною версією росканалу "ТНТ".

Про це акторка повідомила у своєму Instagram, опублікувавши кадри зі знімань шоу.

Марина Грицук / © instagram.com/mary.gritsuk
Марина Грицук / Фото: instagram.com/mary.gritsuk

Зазначимо, Марина Грицук – білоруська акторка, яка працювала в українському проєкті "Дизель Шоу". Повномасштабна війна, яку розв'язалася Росія, застала артистку під Києвом. Як розповідав керівник "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов, Марина перебувала 17 днів в окупації, де сиділа без зв'язку та комунікацій. З Київської області Грицук вивезли на танку до Білорусі, про що домовився її чоловік-білорус.

Марина Грицук / © instagram.com/mary.gritsuk
Марина Грицук / Фото: instagram.com/mary.gritsuk

Відтоді Марина жодного разу не висловився про війну в Україну, яку вороже розв'язалася країна-агресорка Росія.

Тим часом інший актор "Дизель Шоу" Євген Сморигін, який теж родом з Білорусі, прийняв рішення відмовитися від білоруського паспорта та отримати український. Знаменитість вже склав іспит на отримання громадянства України.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1171
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація