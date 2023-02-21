Акторка "Дизель Шоу" Грицук, яка пережила окупацію, пішла працювати на росіян

Акторка гумористичного проєкту "Дизель Шоу" Марина Грицук, яка 17 днів перебувала під Києвом в окупації, пішла працювати на росіян.

Зокрема, артистка стала ведучою ранкового шоу на російському телеканалі у Білорусі. Грицук працює на "ТНТ International", що є міжнародною версією росканалу "ТНТ".

Про це акторка повідомила у своєму Instagram, опублікувавши кадри зі знімань шоу.

Марина Грицук / Фото: instagram.com/mary.gritsuk

Зазначимо, Марина Грицук – білоруська акторка, яка працювала в українському проєкті "Дизель Шоу". Повномасштабна війна, яку розв'язалася Росія, застала артистку під Києвом. Як розповідав керівник "Дизель Шоу" Єгор Крутоголов, Марина перебувала 17 днів в окупації, де сиділа без зв'язку та комунікацій. З Київської області Грицук вивезли на танку до Білорусі, про що домовився її чоловік-білорус.

Марина Грицук / Фото: instagram.com/mary.gritsuk

Відтоді Марина жодного разу не висловився про війну в Україну, яку вороже розв'язалася країна-агресорка Росія.

Тим часом інший актор "Дизель Шоу" Євген Сморигін, який теж родом з Білорусі, прийняв рішення відмовитися від білоруського паспорта та отримати український. Знаменитість вже склав іспит на отримання громадянства України.

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