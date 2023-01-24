Акторка Джеймі Лі Кертіс показала моторошні наслідки удару по Дніпру: "Одна з найсмертоносніших атак"

Голлівудська акторка Джеймі Лі Кертіс не залишилася осторонь та відреагувала на жахливий теракт РФ у Дніпрі.

Зірка фільмів жахів показала усьому світу наслідки влучання російської ракети у багатоповерхівку. На своїй сторінці в Instagram, де у Джеймі майже п'ять мільйонів фоловерів, вона опублікувала світлини постраждалих від атаки.

"Незважаючи на постійну небезпеку війни, життя в Україні часом протікає майже нормально. І раптом все змінюється, як це сталося у Дніпрі після влучання ракети у житловий будинок. Число загиблих становило 46 осіб, включно з шістьма дітьми і 80 пораненими, що стало однією з найбільш смертоносних атак на цивільне населення від перших тижнів війни", - додала у своєму дописі акторка.

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На перших світлинах, якими поділилася Джеймі, були сфотографоване подружжя - Ольга Афанасьєва та її чоловік, Олег Валовий.

"У момент попадання ракети вони сиділи за кухонним столом, вона лівим боком до вікна, він просто перед ним. Вибуховою хвилею вибило вікно, скло та уламки роздробили половину обличчя пані Афанасьєвої. Але основний удар дістався її чоловікові", - йдеться у пості Лі Кертіс.

На наступних фото показано жаливу сцену - поховання інших жертв російського теракту, Ольги Усової, 36-річної стоматологині, і її подруги Ірини Саламатенко, які випадково проходили повз будинок.

Зазначимо, акторка й раніше висловлювала свою підтримку українцям. Наприклад, під час церемонії "Оскар" зірка одягнула стрічку в знак підтримки України, також акторка назвала Путіна "посміховиськом".

Нагадаємо, 14 січня російська ракета Х-22 вдарила по житловій багатоповерхівці в Дніпрі. Внаслідок удару загинуло 46 мирних мешканців. Ще 80 людей отримали поранення.

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