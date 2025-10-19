ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
191
Час на прочитання
2 хв

Акторка фільмів для дорослих Джексон розкрила свої стосунки та як її бойфренд змінив її роботу

Джозефіна вже тривалий час зустрічається з хлопцем на ім'я Руслан.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Джозефіна Джексон з бойфрендом

Джозефіна Джексон з бойфрендом / © instagram.com/ta.sama.actorka

Українська порноакторка Джозефіна Джексон, справжнє ім'я якої Юлія Сенюк, розповіла подробиці особистого життя.

Так, зірка ще навесні минулого року заявляла, що перебуває у стосунках з Русланом понад три роки. У коментарі журналістці ТСН.ua Анні Севастьяновій порноакторка зізналася, що її знімання у фільмах для дорослих значно відобразилися на її романі. Зокрема, вони з бойфрендом домовилися, що вона відмовляється від знімань з чоловіками та створює контент з дівчатами іншого формату.

"Займаюсь. Нещодавно закінчила контракт з однієї зі студій, зараз у вільному плаванні. Але є певні ліміти. Якщо колись я знімалася з чоловіками, то зараз тільки з дівчатами, тобто більш soft-контент. Бо я давно у стосунках, тому ми дійшли до такого висновку через певний час. Тим не менш, я займаюсь своєю професією", — відверто розповіла Джозефіна для "Наодинці з Гламуром".

Джозефіна Джексон з бойфрендом / © instagram.com/ta.sama.actorka

Джозефіна Джексон з бойфрендом / © instagram.com/ta.sama.actorka

Порноакторка також поділилася, що поки ставати мамою не готова. Наразі зі своїм коханим вони насолоджуються життям і не планують поповнення в родині.

"Материнство — абсолютно неактуально для мене. Всередині я ще сама дитина, тож хочеться насолоджуватися життям. І це дуже велика відповідальність, до якої я не готова", — додала акторка.

 ▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися за цим посиланням: Роман Терен-Мандзюк, Павлік-прадід, Сумська-теща та Джозефіна з полуничкою! НОВИНИ ШОУ-БІЗНЕСУ

Дата публікації
Кількість переглядів
191
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie