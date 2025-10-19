Акторка фільмів для дорослих Джексон розкрила свої стосунки та як її бойфренд змінив її роботу

Джозефіна Джексон з бойфрендом / © instagram.com/ta.sama.actorka

Реклама

Українська порноакторка Джозефіна Джексон, справжнє ім'я якої Юлія Сенюк, розповіла подробиці особистого життя.

Так, зірка ще навесні минулого року заявляла, що перебуває у стосунках з Русланом понад три роки. У коментарі журналістці ТСН.ua Анні Севастьяновій порноакторка зізналася, що її знімання у фільмах для дорослих значно відобразилися на її романі. Зокрема, вони з бойфрендом домовилися, що вона відмовляється від знімань з чоловіками та створює контент з дівчатами іншого формату.

"Займаюсь. Нещодавно закінчила контракт з однієї зі студій, зараз у вільному плаванні. Але є певні ліміти. Якщо колись я знімалася з чоловіками, то зараз тільки з дівчатами, тобто більш soft-контент. Бо я давно у стосунках, тому ми дійшли до такого висновку через певний час. Тим не менш, я займаюсь своєю професією", — відверто розповіла Джозефіна для "Наодинці з Гламуром".

Реклама

Джозефіна Джексон з бойфрендом / © instagram.com/ta.sama.actorka

Порноакторка також поділилася, що поки ставати мамою не готова. Наразі зі своїм коханим вони насолоджуються життям і не планують поповнення в родині.

"Материнство — абсолютно неактуально для мене. Всередині я ще сама дитина, тож хочеться насолоджуватися життям. І це дуже велика відповідальність, до якої я не готова", — додала акторка.

▶️ Повне інтерв’ю можна подивитися за цим посиланням: Роман Терен-Мандзюк, Павлік-прадід, Сумська-теща та Джозефіна з полуничкою! НОВИНИ ШОУ-БІЗНЕСУ