Акторка Голлівуду Джессіка Честейн поділилася враженнями від України: "Величезна гуманітарна криза"

Американська акторка та продюсера Джессіка Честейн пригадала, як на початку серпня приїздила до України.

Від початку повномасштабної війни чимало світових знаменитостей приїжджали до України, аби висловити свої слова підтримки.

На початку серпня до Києва приїжджала зірка Голлівуду Джессіка Честейн. Знаменитість у своєму Instagram пригадала, як минула її поїздка. Загалом, артистка дуже хвилювалася. Вона спочатку прилетіла до Польщі, а вже звідти вирушила до України.

Джессіка Честейн

"Мені знадобилося декілька тижнів, щоб опрацювати все, що я побачила під час поїздки до Києва. Ми прилетіли до Польщі, їхали чотири години, потім їхали потягом ще 11. Я нервувала, але тривалість подорожі дала мені час заспокоїтися. Зараз я почну ділитися з вами тим, що побачила", - зазначила Джессіка.

Як зізналась знаменитість, найбільше емоцій у неї викликав візит до дитячої лікарні "Охматдит". Маленькі пацієнти здивували акторку своєю надією та силою.

Джессіка Честейн зустрілася з дітьми в "Охматдиті" / Фото: https://www.facebook.com/ndslohmatdyt

"Одним із вражень цієї подорожі, яка змінила життя, був мій візит до дитячої лікарні "Охматдит". Мені випала нагода познайомитися з неймовірними дітьми. Діти здивували мене своєю надією і силою. Багато з них покинули свої домівки і місяці вони провели в лікарні. В Україні триває величезна гуманітарна криза. Ми не можемо забути невинних, постраждалих від безглуздих актів насильства. Я завжди буду вдячна, що зустріла цих милих маленьких дітей з великими хоробрими серцями", - поділилася у своєму Instagram зірка.

Джессіка Честейн зустрілася з дітьми в "Охматдиті" / Фото: https://www.facebook.com/ndslohmatdyt

Нагадаємо, 7 серпня Джессіка Честейн приїжджала до Києва. Під час свого візиту до України зірка відвідала Київ та розбомблений війною Ірпінь. Також вона зустрілася з президентом Володимиром Зеленським.

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