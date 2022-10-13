Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Акторка Голлівуду Джессіка Честейн пригадала, про що під час візиту до України говорила із Зеленським

Дата публікації
Перегляди
539
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Акторка Голлівуду Джессіка Честейн пригадала, про що під час візиту до України говорила із Зеленським

Джессіка Честейн і Володимир Зеленський / Фото: Сайт президента України

Американська акторка та продюсерка пригадала свою подорож до України.

Зірка Голлівуду Джессіка Честейн на початку серпня приїжджала до України. Знаменитість розповіла, що їй запропонували приїхати друзі-українці.

Як зізналась знаменитість, коли її запросили до України, то вона дуже зраділа. Вона недобре почувалася через те, що хотіла якось допомогти, але не знала, як саме.

"У мене є друзі в Україні. Я зв'язувалася з ними, щоб сказати, як мені шкода. Моєму другові довелося залишити свій будинок. Я сказала, якщо я можу щось зробити, будь ласка, дай мені знати, адже моє серце просто розривається. Коли мене запросили, я була щасливою, тому що іноді почувалася такою непотрібною. Я хотіла зробити все, що в моїх силах, щоб допомогти чи покращити щось", — розповіла акторка на шоу Джиммі Кіммела.

Джессіка Честейн / © Сайт президента України
Джессіка Честейн / Фото: Сайт президента України

Знаменитість пригадала, що літаком прилетіла до Польщі, а вже потім потягом їхала до Києва. За словами Джессіки, адміністрація президента допомогла їм дістатися столиці.

"Я сиділа у потягу 12 годин зі своїм другом. Ані перекладача, ані охорони", - поділилася зірка.

Джессіка розповіла, що після приїзду до Києва вирушила до Ірпеня. Там вона побачила, що після себе залишили окупанти – одні руйнування.

"Я поїхала до Ірпеня і побачила там руйнування. Зустрілися з родинами. Я пішла до дитячої лікарні. У Києві я зустріла неймовірних людей. Зараз складно про це говорити, тому що це так сумно, що зараз відбувається", - розповіла знаменитість.

Джессіка Честейн зустрілася з дітьми в
Джессіка Честейн зустрілася з дітьми в "Охматдиті" / Фото: https://www.facebook.com/ndslohmatdyt

Пригадала Честейн і розмову з президентом України. За словами акторки, Зеленський дякував їй за візит, а також постійно запитував, що про українців говорять у пресі. Президент наголошував, що про війну в Україні не варто забувати.

"Він постійно запитував, чи все ще говорять про нас (ред. – українців) у пресі Сполучених Штатів? Він сказав, чим більше про це говорять, тим більше нам потрібна допомога. І він сказав: "Ми дійсно боїмося того, що буде восени і взимку. Знаєш, якщо нам відключать електрику?". Я думаю, що він намагався зробити так, щоб світ не забув про них", - додала акторка.

Джессіка Честейн і Володимир Зеленський / © Сайт президента України
Джессіка Честейн і Володимир Зеленський / Фото: Сайт президента України

Нагадаємо, 7 серпня Джессіка Честейн відвідала Україну. Знаменитість побувала в Ірпені, а також підтримала маленьких пацієнтів "Охматдиту". Окрім цього, акторка зустрілася з президентом Зеленським.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
539
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація