Акторка Грешнова емоційно відреагувала на звільнення від окупантів рідного міста: "Плачу весь час"

Вчора, 11 вересня, українські захисники звільнили населений пункт на Харківщині, де перебувають рідні та близькі української акторки Любави Грешнової.
Відома українська акторка Любава Грешнова емоційного відреагувала на звільнення від російських окупантів її рідного містечка.
До слова, місто, де перебувають рідні та близькі знаменитості, від перших днів війни перебувало в окупації. Та вчора, 11 вересня, українські захисники звільнили його від окупантів. Як зізналась Грешнова, вона просто весь час плаче від радості та щастя.
"Офіційно був звільнений населений пункт, в якому розташований мій дім, перебувають мої близькі, родичі та сусіди… Від першого дня війни це місто було в окупації.. І ми чекали, всі чекали. Поки я просто плачу весь час… від шаленої гордості та щастя… Всі подробиці потім , навіть якщо моя пральна машина вже за Уралом, начхати… певна, що лишився садочок з найсмачнішими у світі яблуками, який я саджала ще малою дитиною… а я приїду і міцно буду обіймати кожне дерево! Кожну травнику…", - поділилася щаслива знаменитість.
Як зазначила акторка, нині вона хоче обняти та підтримати кожного, чиї рідні перебувають в окупації. Нині українці переживають величезні випробовування, утім вони гідно їх витримають.
"Я хочу обняти кожного, хто знає, що таке, коли рідні в окупації... всіх, хто сьогодні радіє, і тих, хто ще чекає! Це страшне випробування, але тільки українці вміють так гідно його проходити… і так шалено і щиро вірити в ЗСУ і молитися за наших героїв", - додала Любава.
Зазначимо, до початку повномасштабного вторгнення Любава Грешнова жила та працювала в Росії. Коли РФ почала обстрілювали українську міста, знаменитість показала свою чітку позицію та одразу ж поїхала з країни-агресорки.
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