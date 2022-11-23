Акторка Ходос пригадала, як "хороша росіянка" Хаматова збиралась грати у виставі про війну в Україні

Українська акторка Валерія Ходос висловилася про російську акторку Чулпан Хаматову, яка засудила дії країни-агресорки і поїхала до Латвії.

Зокрема, Валерія пригадала, як росіянці цього року запропонували у Латвії грати у виставі української письменниці Наталії Ворожбит про війну на сході України.

"Я чула, вона виїхала, і багатьох у перші дні війни вона підкорила. Я навіть знаю, що вона хотіла… У мене є вистава єдина, в якій я граю, - "Погані дороги". У Латвії, якщо я не плутаю, цю виставу ставили і хотіли, щоб головну роль… Це вистава про війну, яка написана Наталею Ворожбит 2015 року, про АТО. І цю роль хотіли влітку 2022 року, щоб зіграла Чулпан Хаматова. Запитали Наталку Ворожбит, і вона сказала: "Категорично ні!". Якась дуже величезна нісенітниця, як взагалі люди можуть це поєднувати", - розповіла Валерія в інтерв'ю "Rostyslove Production".

Чулпан Хаматова / Фото: instagram.com/chulpanofficial

Ходос була шокована, адже, на її думку, росіяни не мають жодного права грати у подібних виставах.

"Вона виїхала з Росії, щоб не бути причетною до вбивств українців. Це її позиція. Але вона не має жодного морального права брати матеріал про війну і в ньому грати. Як це взагалі можливо, як це можна сприймати. Я не уявляю. А якби раптом вони не запитали авторку, і вона б грала? Ти з країни-агресорки, і ти граєш у виставі про війну… Як це?" – обурилася Валерія.

Чулпан Хаматова / Фото: instagram.com/chulpanofficial

Ходос додала, що не хоче бачити у публічному просторі росіян – ані так званих "хороших", ані поганих.

"Я не хочу взагалі ніде їх бачити. Вони не мають права ані грати наші п'єси, ані читати наших авторів. Цих людей для нас немає", - додала Валерія.

Зазначимо, Чулпан Хаматова засудила війну в Україні, розв'язану Росією. У березні вона поїхала до Латвії і звідти засуджувала російську владу та окупацію українських міст та селищ. Утім, до повномасштабного вторгнення РФ в Україну, Хаматова підтримувала анексію Криму та війну на Донбасі.

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