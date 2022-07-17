Акторка Ходос відмовилася зніматися з російським колегами: "Для мене ніколи не буде "хороших руських"

Валерія Ходос розповіла, що зараз знову почали працювати над стрічками, які знімали до початку повномасштабної війни.

У знімальному процесі задіяні, як українські актори, так і російські. Утім, лише ті росіяни зніматимуться, які виступили проти війни в Україні. Та Ходос заявила, що з жодними російськими акторами не буде працювати. Валерія переконана, що немає "хороших руських".

"Зараз починають знімати проєкти, які знімали до війни, і в яких беруть участь російські артисти, які нібито за нас, які "хороші руські", які навіть "дуже переживають" і щось писали. Для мене немає і ніколи не буде жодних "хороших руських". Ніколи я не зайду на один знімальний майданчик з людиною, у якої червоний російський паспорт. Навіть якщо раніше я з вами спілкувалася та поважала ваш талант. Забудьте про це. Ніколи я більше вас не буду рада бачити у своїй країні. Ви для мене вороги", - сказала Валерія.

Також знаменитість прокоментувала рішення українських акторів, які вирішили працювати й далі у проєктах разом з російськими колегами. Знаменитість говорить, що це абсурд зніматися разом з тими людьми, чия країна вбиває українців.

"Знаю, що деякі актори зараз їдуть дознімати проєкти, в яких знімаються ці російські артисти. Це на вашій совісті. Нікого повчати я не стану. Росія – ворог, російські актори – вороги. Не можна заходити в кадр і працювати з руснею. Чому? Тому що вони вбивають наших людей і дітей", - додала Валерія.

Разом з тим Ходос зізналася, що їй соромно, що вона не зробила цього ще 2014 року.

Фото: v.khodos/Instagram

"Українські артисти, ми вже проср*ли 2014 рік, і мені соромно, що я не була такою категоричною. Не можна співпрацювати з ворогом. Можливо, хтось зараз збирає валізу, щоб поїхати десь за кордон на знімання, бо саме там зараз дознімають проєкти, щоб потім показувати на українському телебаченні. Не треба співпрацювати з ворогом! Жодних "хороших руських артистів та режисерів" немає. Ці люди, ця нація вбиває мою націю".

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