Акторка Грешнова шокувала, як окупанти знищили її маєток на Харківщині: "У мене немає дому"

Любава Грешнова / © instagram.com/lubavagreshnova

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Відома українська акторка Любава Грешнова, яка раніше розповідала про чоловіка за кордоном, відверто поділилася болючими спогадами про втрату рідної домівки на Харківщині.

Артистка зізналася, що її будинок у селищі на Харківщині, яке опинилося в окупації, нині перебуває в буферній зоні. І хоча на карті воно все ще існує, насправді – повернутися туди неможливо. Акторка також зазначила, що хоча її квартира на Салтівці збереглася, але місцевість навколо зазнала серйозних руйнацій. Тим не менш, час від часу зірка повертається у рідні краї, щоб наповнитися силою.

"У мене немає більше дому, який був в окупації. Це селище Липці Харківської області. Зараз там буферна зона. Біль від того, що нема взагалі селища. Тобто номінально воно є, але ми не можемо поїхати туди. Шкода спогадів. Мені сниться мій дім, але його більше нема. Квартира на Салтівці ще є, але довкола майже випалене поле: згорів вщент ринок, ТРЦ. Я досить часто буваю в Харкові. Мама моя часто там буває. Це моє місце сили", – емоційно розповіла Любава в інтерв'ю Rostyslove Production.

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Любава Грешнова / © instagram.com/lubavagreshnova

Попри життєві труднощі, Грешнова знаходить опору в родині. Зараз вона живе в одній оселі у Києві разом із сином, батьками та бабусею. За словами акторки, це не стає причиною непорозумінь, а навпаки дуже її підтримує та заспокоює.

"Мама й тато – мої найголовніші помічники. Бо вони мені допомагають з дитиною, роботою, побутовими справами. Я з 16 років поїхала до Києва й ми рідко бачилися. І зараз я живу з татом, мамою, бабусею, який 83 роки. Але ми помістилися і це виявилося дуже прикольно. Я знайшла стільки підтримки. Я досі звикаю, що вони постійно поруч. Я просто розслабилася. Але дуже складно бути переселенцями, технічно дуже багато питань", — додала акторка.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська зізналася, чому після переїзду до будинку вони з чоловіком сплять окремо.