Акторка Яна Глущенко замилувала рідкісним фото з чоловіком та 7-річним сином

Яна Глущенко / © instagram.com/yamo4ka

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Українська акторка Яна Глущенко показала рідкісне фото з чоловіком, продюсером Олегом Збаращуком, та 7-річним сином Тамерланом.

Родинними світлинами знаменитість поділилася в Instagram. Зокрема, акторка опублікувала знімки, на яких була зображена з чоловіком та сином. Кадри були зроблені під час їхньої прогулянки. Сімейними світлинами Яна Глущенко ділиться не так часто, тож можна розгледіти, який вигляд мають рідні їй люди.

Окрім того, знаменитість зізналась, що для неї означає сім'я. За словами акторки, чоловік та син – це найкраще, що сталося в її житті. Артистка говорить, що сім'я для неї – це опора, підтримка та безмежна любов. Яна Глущенко неабияк щаслива, що поруч із нею є чоловік та син.

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Яна Глущенко з чоловіком та сином / © instagram.com/yamo4ka

"Сім'я — це найкраще, що трапилося в моєму житті. Мій чоловік і наш син — не просто рідні люди, а моя опора, моє серце, моя безмежна любов. Ми разом сміємося, дуріємо, підтримуємо одне одного й просто кайфуємо від життя. Так круто знати, що поруч саме ви. Пацани, ви нереально круті! Люблю вас безмежно!" – поділилася акторка.

Зазначимо, у квітні Яна Глущенко оголосила, що йде з "Дизель Шоу". Колишній колега артистки – актор Євген Гашенко – прокоментував її рішення покинути проєкт.