Акторка із серіалу "Ходячі мерці" Келлі Мак померла у віці 33 років

Келлі Мак / © Getty Images

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Американська акторка Келлі Мак, яка запам'яталася своєю появою в серіалі "Ходячі мерці", померла.

Артистка пішла з життя 2 серпня, про що пише People. На момент смерті знаменитості було всього 33 роки. Зазначається, що життя молодої Келлі Мак забрала тяжка хвороба, а саме гліома центральної нервової системи.

Згодом рідні акторки теж підтвердили її смерть. У дописі на офіційній сторінці Келлі в Instagram близькі вшанували пам'ять артистки та зазначили, що вона мирно пішла з життя в оточенні родини.

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"З сумом повідомляємо про смерть нашої дорогої Келлі. Таке яскраве, палке світло перейшло в потойбічне, куди ми всі зрештою маємо потрапити", - йдеться в допис родини акторки.

Келлі Мак

Зазначимо, Келлі Мак за час своєї кар'єри зіграла 35 ролей. Також на рахунку артистки є п'ять продюсерських робіт. Окрім того, акторка активно знімалася в рекламних роликах. Вона не лише грала в екрані, а й демонструвала свій талант в озвучуванні.

Нагадаємо, нещодавно в родині української співачки Ірини Білик сталося горе. Помер рідний брат виконавиці, в якого був психічний розлад.