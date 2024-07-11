Акторка Катерина Кістень шокувала, як російська ракета повністю зруйнувала квартиру її тата в Києві

Зірка серіалу "Слуга народу", акторка Катерина Кістень зізналась, що масштабний обстріл Києва, який окупанти здійснили 8 липня, безпосередньо торкнувся й її родини.

Артистка зізналась, що ворожа ракета поцілила в багатоповерхівку в Голосіївському районі, де жив її тато. Знаменитість показала моторошні кадри того, що залишилося від зруйнованої квартири.

"8 липня. Страшний день. Мою сім'ю це теж торкнулося. На цих знімках зруйнована квартира мого батька. Київ, Голосіївський район", — поділилася артистка у Facebook.

Квартира батька акторки Катерини Кістень / Фото: facebook.com/kissokaziya

Катерина Кістень заспокоїла, що з її татом все гаразд. Попри зруйновану квартиру чоловік намагається залишатися оптимістом. Тим часом сама артистка звернулася до фанів з проханням допомогти. Артистка просить всіх небайдужих долучитися до відбудови квартири її батька, адже сама вона просто не в змозі це зробити.

"Головне, що мій тато живий! І зараз він, як і завжди, тримається бадьоро, бо вічний оптиміст. Але я знаю, як йому складно. Раніше я ніколи про таке не писала. Але раніше ніколи такого не траплялося, тож потребує моєї дії. Я просто відверто прошу про допомогу", — звернулася до фанів акторка.

Квартира батька акторки Катерини Кістень / Фото: facebook.com/kissokaziya

Нагадаємо, під час масованого ракетного обстрілу постраждав також будинок українського музиканта Миколи Пацюка. Артист показав, що залишилося від його квартири, та зізнався, що врятувало йому життя.

У будинок відомого українського музиканта під час обстрілу Києва влучила ракета

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