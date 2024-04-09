Акторка Катерина Кістень зізналась, на які гроші живе у Швеції та чи отримує соціальну допомогу

Зірка серіалу "Слуга народу", акторка Катерина Кістень, яка нещодавно розповіла про коханого-іноземця, зізналась, на які кошти живе у Швеції та чи отримує соціальну допомогу.

Знаменитість ще на початку повномасштабної війни оселилася в Стокгольмі. Місто для життя неабияк дороге, та деякий час Кістень отримувала грошову допомогу, хоч і в невеличкому розмірі. Також акторка може безкоштовно користуватися громадським транспортом і не витрачає кошти на оренду квартири.

Катерина Кістень

"Виплати я давно вже не отримую. Це була виплата – 61 крона на день. Це дуже смішна цифра, бо 61 крона – це 6 євро. Ця виплата припиняється, якщо ти отримуєш десь якийсь фінансовий дохід. А в мене був івент, де мені дали невеличкий гонорар. Житло і транспорт поки безкоштовні", - поділилася артистка в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Катерина Кістень розповіла, що живе на заощадження, які накопичила ще в Україні. Окрім того, акторка намагається трохи заробляти, а також не відмовляється від допомоги.

Катерина Кістень

"Я та людина, яка веде доволі аскетичний спосіб життя. Я гроші не тринькаю. У мене завжди були якісь запаси. На моїх українських запасах, які були зароблені на кіно, існую я і допомагаю моїй сім'ї. Тут я намагаюся вирішувати питання різними можливостями. Тут є допомога, яку я приймаю, не фінансова. Тут я теж заробляю", - розповіла знаменитість.

На місяць Кістень витрачає менше тисячі євро. Загалом, частину грошей акторка переказує мамі, яка перебуває в Україні. Також артистка витрачає на подорожі. За словами знаменитості, вона намагається заощаджувати та бути економною.

Катерина Кістень

"Я витрачаю менше тисячі євро на місяць. Я, до речі, більше витрачаю на поїздки. Наприклад, зараз я буду вивозити маму на деякий час. Їй просто критично необхідно відпочити, бо в неї вже нерви не витримують. Витрачаю на мої якісь поїздки", - додала артистка.

Нагадаємо, раніше Катерина Кістень відверто розповіла про серйозні проблеми зі здоров'ям. Артистка також зізналась, чому не наважується завагітніти.

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