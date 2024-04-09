Акторка Катерина Кістень зізналась, на які гроші живе у Швеції та чи отримує соціальну допомогу

Також артистка розсекретила, скільки коштів витрачає на місяць.
Зірка серіалу "Слуга народу", акторка Катерина Кістень, яка нещодавно розповіла про коханого-іноземця, зізналась, на які кошти живе у Швеції та чи отримує соціальну допомогу.
Знаменитість ще на початку повномасштабної війни оселилася в Стокгольмі. Місто для життя неабияк дороге, та деякий час Кістень отримувала грошову допомогу, хоч і в невеличкому розмірі. Також акторка може безкоштовно користуватися громадським транспортом і не витрачає кошти на оренду квартири.
"Виплати я давно вже не отримую. Це була виплата – 61 крона на день. Це дуже смішна цифра, бо 61 крона – це 6 євро. Ця виплата припиняється, якщо ти отримуєш десь якийсь фінансовий дохід. А в мене був івент, де мені дали невеличкий гонорар. Житло і транспорт поки безкоштовні", - поділилася артистка в інтерв'ю Славі Дьоміну.
Катерина Кістень розповіла, що живе на заощадження, які накопичила ще в Україні. Окрім того, акторка намагається трохи заробляти, а також не відмовляється від допомоги.
"Я та людина, яка веде доволі аскетичний спосіб життя. Я гроші не тринькаю. У мене завжди були якісь запаси. На моїх українських запасах, які були зароблені на кіно, існую я і допомагаю моїй сім'ї. Тут я намагаюся вирішувати питання різними можливостями. Тут є допомога, яку я приймаю, не фінансова. Тут я теж заробляю", - розповіла знаменитість.
На місяць Кістень витрачає менше тисячі євро. Загалом, частину грошей акторка переказує мамі, яка перебуває в Україні. Також артистка витрачає на подорожі. За словами знаменитості, вона намагається заощаджувати та бути економною.
"Я витрачаю менше тисячі євро на місяць. Я, до речі, більше витрачаю на поїздки. Наприклад, зараз я буду вивозити маму на деякий час. Їй просто критично необхідно відпочити, бо в неї вже нерви не витримують. Витрачаю на мої якісь поїздки", - додала артистка.
Нагадаємо, раніше Катерина Кістень відверто розповіла про серйозні проблеми зі здоров'ям. Артистка також зізналась, чому не наважується завагітніти.
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