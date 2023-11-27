Акторка "Кола омани" Катерина Варченко вперше розповіла про другу дитину та чоловіка-військового

Артистка відверто поділилася особистим.
Вже сьогодні, 27 листопада, о 20:30 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра детективної мелодрами "Коло омани", де акторка Катерина Варченко зіграла одну з головних ролей.
Артистка завітала до студії ранкового шоу "Сніданок.Вихідний", де поділилась подробицями про серіал та вперше розповіла про особисте.
Детективна мелодрама стала однією з перших робіт акторки під час повномасштабного вторгнення. Катерина поділилась, як працювалось на знімальному майданчику після тривалої паузи.
"Це історія про дівчину з нелегкими життєвими обставинами, яка потрапила у коло омани, вона багато чого пережила. Насправді я завжди хвилююся перед прем'єрою, а тут ще й пауза в роботі була. Зараз відчуваю, ніби робота і творчість змішуються, і зникає задоволення, тож все одно поки що залишається тривога всередині", - поділилася Катерина.
Також акторка вперше зізналась, що вона тепер мама двох дітей, розповіла про стосунки з чоловіком-військовим та плани на майбутнє. Від березня 2022 року чоловік Катерини, український актор театру та кіно Анатоль Фон-Філандра, боронить Україну у лавах Нацгвардії.
"Перший рік було дуже тривожно, молодшому сину було всього 3,5 місяці, він майже зовсім не бачив батька. Перше слово "тато" він сказав чоловікові через відеозв'язок, адже тільки так вони і бачились. Зараз вже легше, бо ми тепер частіше бачимося, вже стали ближче", - зізналась Катерина.
Старший син акторки вже встиг успішно дебютувати в кіно, проте зараз він мріє стати космонавтом. Сама ж вона зазначає, що підтримає будь-який вибір сина. Також Катерина Варченко вперше розповіла, як вони з чоловіком обирали незвичайні імена для обох дітей.
"Ми домовилися з чоловіком, що якщо буде хлопчик, то називає він, а якщо дівчинка - називаю я. Я була впевнена, що першою в мене буде дівчинка. Але у нас народився хлопчик, тому ім'я обирав чоловік. В обох синочків подвійні імена, старший Крістіан-Доріан, а молодший Еміль-Доріан", - поділилась Катерина.
Дивіться прем'єру детективної мелодрами "Коло омани" 27 листопада, від понеділка по четвер о 20:30 на телеканалі "1+1 Україна".
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