Акторка "Кола омани" Катерина Варченко вперше розповіла про другу дитину та чоловіка-військового

Вже сьогодні, 27 листопада, о 20:30 на телеканалі "1+1 Україна" відбудеться прем'єра детективної мелодрами "Коло омани", де акторка Катерина Варченко зіграла одну з головних ролей.

Артистка завітала до студії ранкового шоу "Сніданок.Вихідний", де поділилась подробицями про серіал та вперше розповіла про особисте.

Детективна мелодрама стала однією з перших робіт акторки під час повномасштабного вторгнення. Катерина поділилась, як працювалось на знімальному майданчику після тривалої паузи.

Катерина Варченко у студії "Сніданку.Вихідний" / Фото: скриншот з відео

"Це історія про дівчину з нелегкими життєвими обставинами, яка потрапила у коло омани, вона багато чого пережила. Насправді я завжди хвилююся перед прем'єрою, а тут ще й пауза в роботі була. Зараз відчуваю, ніби робота і творчість змішуються, і зникає задоволення, тож все одно поки що залишається тривога всередині", - поділилася Катерина.

Також акторка вперше зізналась, що вона тепер мама двох дітей, розповіла про стосунки з чоловіком-військовим та плани на майбутнє. Від березня 2022 року чоловік Катерини, український актор театру та кіно Анатоль Фон-Філандра, боронить Україну у лавах Нацгвардії.

Вагітна Катерина Варченко з чоловіком та сином / Фото: скриншот з відео

"Перший рік було дуже тривожно, молодшому сину було всього 3,5 місяці, він майже зовсім не бачив батька. Перше слово "тато" він сказав чоловікові через відеозв'язок, адже тільки так вони і бачились. Зараз вже легше, бо ми тепер частіше бачимося, вже стали ближче", - зізналась Катерина.

Катерина Варченко з синами / Фото: скриншот з відео

Старший син акторки вже встиг успішно дебютувати в кіно, проте зараз він мріє стати космонавтом. Сама ж вона зазначає, що підтримає будь-який вибір сина. Також Катерина Варченко вперше розповіла, як вони з чоловіком обирали незвичайні імена для обох дітей.

Катерина Варченко з чоловіком та старшим сином / Фото: скриншот з відео

"Ми домовилися з чоловіком, що якщо буде хлопчик, то називає він, а якщо дівчинка - називаю я. Я була впевнена, що першою в мене буде дівчинка. Але у нас народився хлопчик, тому ім'я обирав чоловік. В обох синочків подвійні імена, старший Крістіан-Доріан, а молодший Еміль-Доріан", - поділилась Катерина.

Акторка Катерина Варченко про прем'єру серіалу "Коло Омани" і чоловіка у Нацгвардії

Дивіться прем'єру детективної мелодрами "Коло омани" 27 листопада, від понеділка по четвер о 20:30 на телеканалі "1+1 Україна".

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