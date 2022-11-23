Акторка Кравченко розповіла про поведінку українців у Франції: "Є ті, хто ганьблять Україну"

Українська акторка Тетяна Кравченко розповіла, як поводяться біженці з України у Франції.

Знаменитість ще до початку повномасштабної війни поїхала з сином до Парижа, де й залишилася. Як розповіла акторка, до Франції евакуювалося чимало українців. За кордоном біженці об'єдналися та чекають на перемогу України у цій жахливій війні.

Утім, за словами Тетяни, у Франції є і ті українці, за поведінку яких їй соромно.

Тетяна Кравченко / Фото: instagram.com/kravchenko_tetyana

"Усі чекають на перемогу, всі вірять у перемогу, і дуже об'єдналися українці. Є безперечно і ті, хто просто ганьблять Україну. Люди, які приїжджають і вважають, що вони приїхали відпочивати до п'ятизіркового готелю. Які вимагають: "Дайте ось це, дайте ось те… Вони забули, що тікали від війни. Ви не можете вимагати "дайте". Тобі дають їжу, тобі дають захист. Ти перебуваєш у гостях. Тобі дали будинок, дали виплати, дали соціальне страхування. Хай так як, ми не можемо щось вимагати, на жаль. Ми наразі у гостях", - прокоментувала акторка в інтерв'ю Аліні Доротюк.

Розповіла Тетяна і про свій рідний Миколаїв. Акторці болісно дивитися на те, як росіяни нещадно знищують її місто. Як розповіла Кравченко, нещодавно взагалі зруйнували школу, де вона навчалася.

Тетяна Кравченко, Аліна Доротюк

"Моє дитинство минуло у місті Миколаїв. Коли я бачу те, що відбувається сьогодні, як по 11 годин нищать це гарне місто, просто немає слів. Нещодавно знищили мою школу, пряме влучання було до вестибюля, тобто знищено фактично всю центральну частину будівлі", - розповіла знаменитість.

Нагадаємо, українцям, які були вимушені тікати від війни, допомагають за кордоном. Світові знаменитості теж не лишаються осторонь. Нещодавно британський виконавець Род Стюарт взяв під опіку українську сім'ю, які виїхали за кордон.

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