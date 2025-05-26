Акторка Кузнєцова під час атаки на Київ потрапила під обстріл і показала фото пошкодженого будинку

Катерина Кузнєцова / © instagram.com/katykino

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Українська акторка Катерина Кузнєцова у ніч проти 24 травня, коли атакували Київ, потрапила під обстріл.

Знаменитість перебувала в батьків. Акторка говорить, що посеред ночі почула свист. Артистка неабияк злякалася й одразу ж побігла до мами. Тієї ж миті уламок від ворожого снаряда поцілив у будинок, який розташований по сусідству з тим, де живуть батьки Катерини Кузнєцової. Внаслідок цього в оселі артистки повилітало скло у вікнах та розбилося. Знаменитість зізнається, що це була одна з найстрашніших для неї ночей під час війни в Україні.

Допис Катерини Кузнєцової / © instagram.com/katykino

"Я не люблю жалітися…Це не моя історія. Але вчора був найстрашніший день в моєму житті…Я досі не можу повірити, що це було зі мною, моєю родиною і що це було так близько…Я чую свист, біжу до мами в кімнату і як мала дитина обіймаю її. Вона мені каже, що все добре, і тієї самої миті ми бачимо, як уламок падає в будинок навпроти нас…", - шокувала акторка.

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Допис Катерини Кузнєцової / © instagram.com/katykino

Катерина Кузнєцова разом із родиною побігла до будинку, куди поцілив уламок, аби допомогти людям, які могли постраждати. Але на цьому жахіття не закінчилися. Через деякий час поруч пролітав ворожий ударний безпілотник. Акторка з родиною одразу ж побігла до безпечного місця, аби сховатися. Однак гучні вибухи застали їх на подвір'ї. Згодом Катерина Кузнєцова вийшла за зв'язок та зазначила, що з ними все добре. Тим не менш, артистка неабияк злякалася.

Допис Катерини Кузнєцової / © instagram.com/katykino

"Ми, звісно, швидко біжимо в бік того будинку, аби допомогти людям…Ми живі. Це найголовніше. Будь ласка, бережіть себе", - поділилася артистка.

Допис Катерини Кузнєцової / © instagram.com/katykino

Нагадаємо, раніше співачка Jerry Heil ділилася, що російські окупанти зруйнували студію звукозапису, де вона записувала свої хіти. Артистка показала, який тепер вигляд має будівля.