Акторка Леся Самаєва шокувала домаганнями з боку вчителя та чому замовчувала дії кривдника

Леся Самаєва

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Українська акторка, зірка "Скаженого весілля" Леся Самаєва зробила відверту заяву про домагання.

Знаменитість пригадала свої шкільні роки. За словами Лесі, тоді до неї проявляв надмірну увагу вчитель. Натомість в подробиці акторка вдаватися не стала. Лише наголосила, що у неї був ступор і огида.

"Я просто на все своє життя запам'ятала оце оніміння, бо тебе ж виховують, що дорослі — це авторитет. Але раптом, коли цей дорослий, який авторитет, щось робить те, чого не має робити — у мене був просто ступор. І головне, що я нікому про це не розповідала, бо це соромно. Я повністю розумію цих жертв (домагань — прим. ред.). У тебе абсолютно відчуття, що ти сама винна", — зізналася Самаєва в інтерв'ю Аліні Доротюк.

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Леся Самаєва

Про домагання майбутня зірка нікому не сказала, адже тоді була залякана авторитетом старших й іншими хибними уявленнями, які їй заклали у вихованні. Як зізнається Леся, тоді це породило купу побоювань й вона так і не змогла відновити довіру до усіх старших чоловіків.

"Я чітко знаю це відчуття в юності, цього оніміння, коли ти не можеш нічого сказати й ти чомусь робиш те, що тобі огидно. Там нічого такого катастрофічного не було, але просто я дуже чітко пам'ятаю, як мені було неприємно, але я це робила. Ба більше, про це нікому не розповідала, бо я ще потім вважала себе винною. Мовчиш і терпиш. І так і не сказала (мамі — прим. ред). Вплинуло так, що я не могла ніколи зустрічатися зі старшими чоловіками. Мала стосунки лише з однолітками й була собою", — додала артистка.