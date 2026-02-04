Акторка Леся Самаєва вперше за тривалий час показала свого чоловіка — зірку "Тихої Нави"

Леся Самаєва / © instagram.com/lesia_samaieva/

Реклама

Зірка «Скаженого весілля», акторка Леся Самаєва поділилася рідкісним романтичним контентом.

Так, вперше за тривалий час зірка опублікувала в Instagram фото з чоловіком Андрієм Самініним, який нещодавно зіграв роль у фільмі «Тиха Нава». Подружжя вже у шлюбі понад 29 років і не приховує своїх почуттів. Цього разу закохані зробили фото на сцені театру в обіймах, милуючись одне одним.

Водночас Самаєва зізналася, що деякий час їх розділяли кілометри, а тепер вони знову разом. Тож Леся не змогла стримати емоцій щастя та вдячності за підтримку Андрію.

Реклама

Леся Самаєва з чоловіком / © instagram.com/lesia_samaieva/

«Нарешті. Як я скучила. Дякую, коханий, за підтримку на відстані, але ж наскільки краще бути поруч», — поділилася акторка.

У коментарях на родину чекало чимало теплих слів, побажань і компліментів.

Найкрасивіші актори сучасності

Які ж ви гарні, обожнюю

Такі милі, любові та щастя вам

До слова, навесні цього року подружжя святкуватиме перлинне весілля — 30-річчя шлюбу. Зіркова родина виховує доньку.

Нагадаємо, нещодавно Леся Самаєва повідомила про горе в родині. Зірка втратила рідну людину й у шоковому стані вийшла на зв’язок.