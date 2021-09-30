Акторка Ліза Зайцева втекла від чоловіка-аб'юзера: "Бив ногами"

Знаменитість приголомшила історією про колишнього коханого.

Українська акторка, зірка серіалу "Люся інтерн" Ліза Зайцева вперше розповіла про ексчоловіка-аб'юзера.

Знаменитість п'ять років перебувала у токсичних стосунках і лише минулої осені наважилася піти від Івана.

Ліза Зайцева з колишнім чоловіком / скриншот з відео

Як артистка пригадала у програмі "Зірковий шлях", із колишнім чоловіком вона познайомилася після знімань у серіалі "Клан Ювелірів". Подруга акторки запросила її до клубу, де також розважався майбутній коханий, який старший від Зайцевої на п'ять років. За тиждень після вечірки вони почали разом жити, а за три роки – одружилися.

Ліза Зайцева з колишнім чоловіком / скриншот з відео

Потім, за словами зірки, кохання перетворилося на справжнє пекло. Ще до весілля Іван почав бити обраницю та регулярно принижувати її психологічно.

"На початку стосунків був дуже сильний контроль, мене не відпускали посидіти з дівчатами. Коли я затримувалася, на мене кричали обов'язково. Починаєш копатися у собі і думати: "Ну так, я сама не маю рацію, не треба затримуватися". Тебе можуть сильно штовхнути, ударити, ти можеш впасти, тебе можуть почати бити ногами. По різному було", – пригадала знаменитість зі сльозами на очах.

Ліза Зайцева / instagram.com/stereoolizaa

Розповісти про це комусь вона боялася і до останнього вірила, що хлопець зміниться.

"Ти живеш у великому страху. Якщо ти комусь це розкажеш, то таке враження, що не знаєш, що з тобою відбудеться. Це страх, який тебе сковує. Ніхто про це не знав, ти боїшся близьким розповісти щось погане, бо його перестануть любити. Його перестануть бачити таким, яким ти його бачиш. Показуєш іншим. І все одно я його дуже сильно любила і бачила в ньому багато хорошого", – поділилася вона.

Піти від чоловіка вона зважилася лише через п'ять років стосунків. Минулого вересня, поки Івана не було вдома, Ліза зібрала речі й втекла до найкращої подруги. Вона зізналася, що наважитися піти їй було дуже важко. Тим більше, квартира, у якій жило подружжя, була спільною. Вона йшла з порожніми кишенями, оскільки віддавала борги.

Ліза Зайцева / instagram.com/stereoolizaa

За словами Лізи, чоловік ще довго її переслідував. Влітку цього року акторка все ж подала на розлучення. Шлюборозлучний процес та поділ майна триває донині.

Зараз серце 27-річної Зайцевої заняте. Вона зустрічається з коханим, з яким познайомилася завдяки зніманням у серіалі "Люся інтерн". Обранець Лізи – 34-річний вебдизайнер на ім'я Олександр. Чоловік також розлучений. Вони разом майже пів року та поки що не живуть разом.

Ліза Зайцева з новим бойфрендом / instagram.com/stereoolizaa

Нагадаємо, зірка "Слуги народу" Галина Безрук втекла від чоловіка: "Вдарив ногою у живіт та спалив документи доньки". За словами артистки, її чоловік постійно вживає алкоголь.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання