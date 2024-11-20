Акторка Малкова шокувала, як Володимир Талашко домагався її: "Ледь ноги винесла"

Українська акторка Тетяна Малкова розповіла про домагання від зірки фільму "В бій ідуть лише старі", актора Володимира Талашка.

За словами артистки, це сталося, коли вона вступала до університету імені Карпенка-Карого. Талашко тоді викладав у виші. Малкова познайомилася з актором. Як вона розповіла в інтерв'ю Аліні Доротюк, Талашко викликав у неї довіру, адже він підтримував її та запевняв, що та обов'язково вступить.

Коли ж Малкова розповіла мамі про викладача, то жінка не підтримала намір доньки. Рідна людина попередила Тетяну, що в тої "особливого таланту немає", а Талашко, мовляв, специфічна людина, яка "візьме її до вишу через щось інше".

"Я проходжу один іспит і знайомлюся з Талашко. Він мене помічає, а я дивлюся на нього, а для мене це дідусь. Уявляєш так, "святий дід". Я прийшла додому, зізналася мамі, що вступаю. Вона така: "А хто в тебе іспити приймає?". Я сказала, що Талашко. Вона сказала, що він дуже специфічна людина. Типу, давай чесно, ти не дуже талановита, і, мабуть, він тебе візьме не через талант, а за щось інше. Я це проігнорувала", - пригадала акторка.

Володимир Талашко / Фото: УНІАН

Тетяна Малкова розповіла, що одного разу вибігла з іспиту, адже на неї сильно тиснули. Тоді вона була переконана, що акторство не її. Цього разу її теж підтримав Талашко. Ба більше, викладач порадив Тетяні зробили портфоліо, в чому він, мовляв, може допомогти, тож запросив її до себе додому. Акторка погодилася.

Тетяна Малкова пригадує, що Талашко дав їй одягнути коричневий светр, який в ході фотосесії поступово просив зняти. Врешті, акторка домалювала картину і зрозуміла, чого від неї хоче викладач. Тетяна Малкова пригадує, що тоді ледь покинула будинок Талашка. Врешті, історія закінчилася тим, що артистка забрала документи з театрального університету.

"Він сказав, що мені як актрисі треба зробити фотографії для портфоліо, що приїдеш до мене і ми все зробимо. Ну я ж, звісно, все зробимо. Я приїхала до нього додому, а він мені кидає коричневий светр. Він каже: "Вдягни, зробимо нейтральний фон". Він дуже чітко зі мною розмовляв, максимально професійно. Я одягла цей светр, ми сідаємо, починаємо робити фото. А потім він каже, що треба спустити плече, а тепер зроби вигляд, що ти його знімаєш, а тепер знімай його. І тут всі пазли склалися. Я звідти ледь ноги винесла", - шокувала артистка.

Тетяна Малкова / Фото: instagram.com/tannita_malkova

Зазначимо, гучний секс-скандал довкола Володимира Талашка розгорнувся в серпні 2021 року. Тоді студентки університету імені Карпенка-Карого звинуватили актора в секс-домаганнях. Вони заявляли, що викладач запрошував їх до себе додому, аби, мовляв, допомогти в акторській кар'єрі, фотографував оголеними і схиляв до інтиму. Володимир Талашко всі звинувачення заперечував, але в листопаді 2021-го за власним бажанням звільнився з університету. Взимку 2023 року поліція оприлюднила результати розслідування справи, згідно з якими Талашка визнали невинним через відсутність доказів.

Читайте також: